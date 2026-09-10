Résultats mitigés pour American Eagle Outfitters malgré Aerie

American Eagle Outfitters décroche de 13% jeudi à la Bourse de New York au lendemain de la publication de résultats trimestriels, ayant mis en évidence le dynamisme commercial d'Aerie, sa chaîne de vêtements axés sur la détente et le confort, mais aussi la morosité des ventes de son enseigne-phare.

Le groupe de Pittsburgh a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,38 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre fiscal, clos début août.

Ses ventes à périmètre comparable affichent une progression de 8%, la forte croissance enregistrée par Aerie ( 19%) ayant plus que compensé le repli de 1% accusé par American Eagle, qui représente encore 58% de son activité.

Le résultat opérationnel s'est établi à 211 millions de dollars, contre 103 millions de dollars sur la même période de l'exercice précédent.

Ramené par action, le bénéfice net ressort à 0,79 dollar, à comparer avec 0,45 dollar un an plus tôt, dopé par un remboursement de 196 millions de dollars lié au dédommagement de l'impact des droits de douane américains.

Même en excluant cet élément exceptionnel, le profit de 0,29 dollar dépasse toujours largement les attentes des analystes (0,22 dollar).

Pour son troisième trimestre en cours, le groupe de prêt-à-porter dit viser une croissance à données comparables entre 5% et 9%, une prévision qui s'avère supérieure au consensus de marché, qui visait une hausse de 4%.

Mais les professionnels s'inquiétaient des dépenses toujours élevées du détaillant, alors que la demande d'articles de confection ralentit et que le recours aux promotions s'accentue.

Vers un effet de base peu favorable

"La base de comparaison s'annonce difficile pour la seconde partie de l'exercice, tout particulièrement pour Aerie au 4ème trimestre et l'environnement économique se révèle volatile, ce qui nous amène à conserver une attitude attentiste sur la valeur", prévient Tom Nikic, analyste chez Needham, qui renouvelle à l'occasion sa recommandation "conserver" sur le titre.

Chez UBS, on évoque un dossier d'investissement "intact sur le long terme", en dépit des vents contraires qui soufflent sur la consommation aux Etats-Unis actuellement.

La banque suisse, à l'achat sur la valeur, ramène son objectif de cours de 31 à 27 dollars, mais souligne que ce dernier fait apparaître un potentiel de hausse de 60% par rapport au cours de clôture d'hier.

UBS justifie son optimisme par deux facteurs : d'abord, Aerie demeure l'une des marques de prêt-à-porter signant la plus forte croissance, selon l'établissement helvétique, ensuite les tendances de ventes s'améliorent progressivement chez American Eagle, avec des ventes attendues relativement stables à périmètre comparable sur le troisième trimestre, après un repli de 1% au deuxième trimestre.

Suite à cette publication, l'action cédait 12,2% à 14,8 dollars jeudi une heure après l'ouverture, portant à plus de 44% son repli depuis le début de l'année.

Le titre avait bondi de 53% en 2025, porté par le retentissement exceptionnel de sa campagne marketing menée par l'actrice Sydney Sweeney.