Résultats meilleurs que prévu pour H&M, mais les marges inquiètent

Hennes & Mauritz a publié jeudi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, principalement sous l'impulsion de ses réductions de coûts, mais le fait que sa marge brute n'ait pas atteint les attentes témoigne d'une féroce guerre des prix qui est de mauvais augure pour ses perspectives.

La quatrième chaîne mondiale de prêt-à-porter derrière Inditex, Shein et Uniqlo a dégagé sur les trois mois clos fin août, le 3e trimestre de son exercice fiscal 2025/2026, un résultat d'exploitation (Ebit) de 6,04 milliards de couronnes, contre 4,91 milliards il y a un an et une prévision moyenne des analystes de 5,09 milliards.

Exprimé en monnaies locales, son chiffre d'affaires sur la période s'est quant à lui accru de 1% pour s'établir à 57,19 milliards de couronnes, alors que le marché visait 57,12 milliards.

Selon le distributeur, ces performances supérieures aux attentes s'expliquent par de meilleures conditions d'achat, par les effets de son programme d'économie et une plus grande efficacité opérationnelle, mais aussi par le bon accueil réservé à ses collections d'été.

Sa marge brute s'est améliorée, passant de 52,9% à 54%, mais les analystes font remarquer qu'elle a été portée par un effet positif de 1,6 point de pourcentage lié au remboursement des droits de douane américains. En excluant cet élément, celle-ci serait ressortie en dessous des prévisions.

La marge et les perspectives en question

Les derniers chiffres d'activité du groupe suédois inspirent eux aussi une certaine prudence.

Sur le mois de septembre, ses ventes en monnaies locales devraient augmenter de 1%, alors que les analystes anticipaient une croissance de 1,2%.

"L'impact des offres promotionnelles devrait être légèrement supérieur à celui de l'an dernier au 4ème trimestre, principalement en raison du rôle croissant des remises proposées lors du Black Friday", préviennent également les équipes de Jefferies.

A la Bourse de Stockholm, le titre H&M perdait 1,2% à 160,7 couronnes jeudi matin, essuyant l'une des plus fortes baisses de l'indice STOXX Europe 600.