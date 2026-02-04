 Aller au contenu principal
Résultats et objectifs meilleurs que prévu pour Columbia, malgré les droits de douane
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 17:36

Columbia Sportswear Company grimpe de presque 15% à la Bourse de New York mercredi dans les premiers échanges après avoir dévoilé des résultats de 4ème trimestre meilleurs que prévu et déclaré anticiper une hausse de sa marge bénéficiaire et de son chiffre d'affaires cette année.

Le fabricant de vêtements et de chaussures de randonnée, qui détient aussi la marque Sorel, a vu son chiffre d'affaires net reculer de 2%, à 1,07 milliard de dollars, sur les trois derniers mois de l'année, un repli qu'il explique entre autres par l'effet des surtaxes douanières américaines puisque la majorité de ses produits sont fabriqués en Asie.

Son résultat opérationnel s'est quant à lui contracté de 15%, à 116,7 millions de dollars.

A 1,73 dollar, le bénéfice par action (BPA) du groupe basé à Portland (Oregon) dépasse largement la prévision de 1,04 à 1,34 dollars qu'il s'était donné en début de trimestre.

Pour 2026, Columbia dit viser une croissance de 1 à 3% de son chiffre d'affaires net annuel, pour un résultat d'exploitation vu entre 211 et 243 millions de dollars. Cet objectif ferait ressortir une marge de 6,2 à 6,9% cette année, à comparer avec 6,1% en 2024.

En dépit de cette publication solide, les analystes de Wall Street continuaient de se montrer frileux sur la valeur, qui a perdu près de 25% ces six derniers mois.

"Si les tendances d'activité paraissent se stabiliser et si le groupe semble tirer parti de sa récente campagne marketing, nous préférons rester en position d'attente ("wait-and-see") pour le moment", réagit Tom Nikic, chez Needham, qui affiche une recommandation "conserver" sur l'action.

Chez UBS, on déclare s'attendre à des performances plutôt décevantes au cours des mois qui viennent, en dépit de ces résultats et objectifs supérieurs aux attentes.

"Nous pensons que le portefeuille de marques d'extérieur de Columbia est de nature à générer une croissance modeste sur le long terme", commente le bureau d'études.

"Mais plusieurs obstacles continuent de se dresser aux USA, dont (1) une concurrence accrue sur le marché des vêtements "outdoor" et (2) la perspective d'un affaiblissement de la demande avec la répercussion de l'impact des tarifs douaniers sur les prix", explique-t-il, renouvelant ainsi son conseil "vendre" avec un objectif de cours rehaussé de 39 à 44 dollars.

