Résultats encourageants pour Johnson & Johnson dans le traitement du lupus
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:43
Le groupe Johnson & Johnson a annoncé que son étude de phase 2b, nommée JASMINE, a atteint son critère d'évaluation principal chez des adultes atteints de lupus érythémateux disséminé (LED), une maladie auto-immune débilitante touchant environ 5 millions de personnes dans le monde.
Le nipocalimab devient ainsi le premier inhibiteur du récepteur Fc néonatal (FcRn) à prouver son efficacité pour réduire l'activité de cette pathologie.
Les données montrent une amélioration statistiquement significative par rapport au placebo selon l'indice de réponse du lupus érythémateux disséminé (SRI-4) après 24 semaines.
Le Dr Leonard Dragone a souligné l'importance de ces résultats face au "besoin critique de thérapies immuno-sélectives sûres" capables de limiter l'usage prolongé de stéroïdes. Fort de ce profil de sécurité favorable, le laboratoire prévoit de lancer prochainement un programme de phase 3.
Le titre affiche pour l'instant une hausse limitée de 0,1% en préouverture à New York.
Valeurs associées
|204,310 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
par Jamie McGeever La capture et l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis samedi dernier ont probablement été motivées par de nombreuses raisons, mais un facteur peu discuté pourrait être les préoccupations de la Maison Blanche concernant ... Lire la suite
-
De la neige tombe sur le centre de Londres alors qu'une vague de froid frappe le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les températures sont descendues jusqu'à -10,9°C à Shap, dans le nord-est de l'Angleterre et la couche de neige a atteint 52 cm à Tomintoul dans le nord ... Lire la suite
-
Une couche de neige recouvrait mardi le Peak District, dans la campagne du Derbyshire, alors que l'agence météorologique britannique Met Office émet des alertes jaunes pour la neige et le verglas, indiquant que les communautés rurales pourraient être coupées du ... Lire la suite
-
Valneva bondit de près de 10%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme. "Le vaccin bénéficie ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer