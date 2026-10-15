Résultats du T3 légèrement en deçà des attentes, mais les perspectives demeurent très favorables. (Drone Volt)

Résultats du T3 légèrement en deçà des attentes, mais les perspectives demeurent très favorables.

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié une mise à jour d’activité du T3 contrastée, marquée par un recul du chiffre d’affaires imputable à l’activité de distribution non stratégique, mais par une nette amélioration de la rentabilité grâce à la montée en puissance de ses activités à forte marge. Le groupe a, sans surprise, réitéré ses objectifs de croissance sur ces segments à forte valeur ajoutée, lesquels devraient également soutenir la profitabilité. Nous réaffirmons notre confiance dans le titre au regard de perspectives commerciales favorables, illustrées notamment par le récent partenariat conclu avec Sol.One, garantissant un minimum de 50 M€ de commandes sur cinq ans.

ACTUALITÉ

Le chiffre d’affaires a reculé de 3 % par rapport à l’an dernier, passant de 1,915 M€ à 1,856 M€. Le segment Distribution a enregistré une baisse, certes relativement anticipée, de 43 % en glissement annuel à 0,5 M€, baisse qui n’a pas été compensée par la performance du segment Drone Volt Factory, Services & Academy (+30 % à 1,356 M€), ce qui constitue une légère déception.

Le résultat brut a, heureusement, été nettement moins affecté : il progresse de 52 % en glissement annuel, de 0,742 M€ à 1,131 M€, ce qui correspond à une marge brute de 61 % (T3 2025 : 39 %).

La société a réitéré ses perspectives, anticipant la poursuite de la croissance de ses activités de services et de R&D, ainsi que de ses ventes de drones propriétaires.

ANALYSE

Repli des ventes légèrement décevant

Les ventes se sont révélées légèrement décevantes dans la mesure où la baisse provient du segment Distribution (-43% en glissement annuel à 0,5 M€), pénalisé par des volumes en recul, cette activité n’étant pas au cœur de la stratégie de Drone Volt. Cette contraction n’a pas été compensée par la progression du segment Drone Volt Factory, Services & Academy (+30% à 1,356 M€). Néanmoins, cette activité cœur a accéléré par rapport à la hausse de +24% enregistrée au S1, le groupe ne subissant plus de retards à l’export.

La stratégie à forte valeur ajoutée se matérialise nettement

Malgré un chiffre d’affaires quelque peu décevant, la progression du résultat brut s’est avérée davantage conforme aux attentes, portée par un mix favorable et une amélioration des marges dans les deux segments. La Distribution affiche ainsi une amélioration de marge de +3 points à 15% (soit 75 k€), le groupe devant privilégier des contrats de distribution à plus forte marge. Sur le segment à forte marge Drone Volt Factory, Services & Academy (résultat brut +66% à 1,056 M€, marge +17 points à 78%), le groupe a vraisemblablement continué de bénéficier d’un mix orienté vers les ventes de services, caractérisées par des marges brutes très élevées (estimées autour de 90%).

Perspectives inchangées, avec plusieurs catalyseurs

La société a réaffirmé ses perspectives de poursuite de la croissance de ses activités de services et de R&D, ainsi que des ventes de ses drones propriétaires, ce qui devrait, selon nous, permettre d’atteindre un EBITDA positif à court terme. Sans surprise, le groupe anticipe que le partenariat avec Sol.One améliorera significativement les performances financières à partir de 2027, celui-ci apportant à Drone Volt un carnet de commandes d’au moins 50 M€ sur les cinq prochaines années. Par ailleurs, le lancement récent du Hercules 100, capable d’emporter une charge utile de 100 kg, ouvre de nouveaux cas d’usage pour la protection civile et les forces armées (transport d’équipements, batteries, nourriture, eau, etc.), élargissant ainsi le marché adressable de Drone Volt. Les perspectives sur les applications militaires sont également renforcées par la qualification fournisseur obtenue au Canada. Cela pourrait en outre accroître le poids des ventes en Amérique du Nord, renforçant ainsi la pertinence d’une cotation au NASDAQ.

IMPACT

Nous réviserons légèrement à la baisse nos prévisions pour le segment Distribution, nos hypothèses s’étant révélées trop optimistes sur cette division. Nous n’anticipons toutefois pas de modification de notre recommandation, les perspectives de croissance demeurant intactes.