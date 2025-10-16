Résultats du Q3 légèrement décevants, mais le dynamisme commercial reste (Drone Volt)

Résultats du Q3 légèrement décevants, mais le dynamisme commercial reste

PUBLICATION RES./CA

Drone Volt a publié une mise à jour commerciale du troisième trimestre légèrement décevante, avec une baisse du chiffre d’affaires et du résultat brut dans son segment à marge élevée, Drone Volt Factory, Services & Academy. Bien qu’il ait souffert d’une base de comparaison réellement difficile et d’un effet négatif estival habituel qui a entravé la compensation potentielle par d’autres activités, l’entreprise a réaffirmé ses perspectives. Cela montre probablement que ce trimestre n’est pas si mauvais, mais plutôt le résultat d’un mauvais timing. Nous maintenons notre position positive sur cet acteur du secteur Aérospatial & Défense sous-évalué.

ACTUALITÉ

Les ventes ont diminué de 74% par rapport à l’année dernière, passant de 7,3 millions d’euros à 1,9 million d’euros.

Le segment de la distribution a souffert d’une baisse des ventes attendue de 85% en glissement annuel à 0,9 million d’euros, mais le segment Drone Volt Factory, Services & Academy a également souffert d’une baisse des ventes de 23% en glissement annuel à 1 million d’euros, ce qui était moins attendu.

Le résultat brut a donc diminué de 31% en glissement annuel, passant de 1,1 million d’euros à 0,7 million d’euros, ce qui implique une marge brute de 39% (T3 24 : 15%).

La société a réaffirmé ses prévisions d’un EBITDA positif au second semestre 2025 et s’attend à une forte activité du côté des commandes au quatrième trimestre.

ANALYSE

Légère déception due à la baisse des ventes

Le segment le plus important pour l’avenir de l’entreprise, à savoir le segment Drone Volt Factory, Services & Academy, a souffert d’une base de comparaison difficile liée à la vente de 42 unités d’Hercules 20 l’année dernière contre seulement 15 cette année. Malheureusement, cela n’a pas pu être compensé par la croissance des services, qui représentent désormais 50% des ventes de la division (une augmentation importante par rapport aux environ 33% enregistrés l’année dernière), car cette activité souffre généralement d’un effet saisonnier avec une baisse habituelle de l’activité en août (le mois de vacances d’été par excellence en France).

Un mix de produits favorable stimule les marges

Bien que le résultat brut ait diminué en raison de la faiblesse du chiffre d’affaires, la marge a fortement augmenté dans les deux segments. En effet, le segment de la distribution a vu une augmentation de 7% (413 millions d’euros) à 12% (106 millions d’euros), étant donné que le gros contrat de distribution était bien sûr un frein en raison d’un moindre pouvoir de négociation. Sur le segment à forte marge Drone Volt Factory, Services & Academy (-4% à 636 millions d’euros, marge +12pp à 61%), le groupe a bénéficié d’un effet mix favorable car la proportion des ventes de services a augmenté de manière significative au cours de l’année et affiche des marges brutes très élevées (nous les estimons à environ 90%).

Perspectives inchangées

Malgré ce trimestre difficile, l’entreprise a réaffirmé ses prévisions d’un EBITDA positif au second semestre 2025, ce qui est clairement un point positif et montre à notre avis que ce trimestre n’est pas aussi mauvais qu’il n’y paraît et relève davantage d’un problème de mauvais timing. De plus, le groupe continue de s’attendre à une forte activité du côté des commandes au quatrième trimestre, notamment grâce au récent partenariat annoncé avec AMPACIMON, un fournisseur de capteurs pour surveiller les lignes électriques des opérateurs de réseau, qui devrait aider à signer de nouveaux contrats avec des opérateurs de systèmes de transmission ou de distribution au-delà d’Hydro-Québec (co-développeur du Linedrone).

IMPACT

Nous intégrerons ces nouvelles données dans notre modèle, ce qui devrait légèrement réduire notre prix cible en raison des revenus inférieurs aux prévisions dans le segment à forte croissance. Cependant, cela est atténué par le fait que les services à très haute marge représentent une part plus importante des ventes que nous ne le pensions auparavant.