Meudon (France), le 13 mai 2026

Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd'hui ses résultats du premier trimestre 2026. Le Conseil d'Administration de Vallourec SA, réuni le 12 mai 2026, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier trimestre 2026.

Résultats du Premier Trimestre 2026

RBE Groupe de 220 millions de dollars, soit 187 millions d'euros, dans le haut de notre fourchette prévisionnelle

Forte marge de RBE à 22,6 %, en hausse d'environ 200 points de base par rapport au trimestre précédent

Solide génération de trésorerie de 135 millions de dollars, avec une trésorerie nette de 67 millions de dollars, après 107 millions de dollars de rachats d'actions

Activité résiliente des clients sur les principaux marchés du Moyen-Orient, sans annulations de commandes ; nombre limité de reports de commandes et de retards d'expédition affectant le rythme de facturation

Hausse d'activité aux États-Unis, entraînant une augmentation du prix de marché

RBE Groupe au deuxième trimestre 2026 attendu entre 175 et 205 millions de dollars

Vallourec confirme son intention de distribuer près de 650 millions d’euros aux actionnaires d’ici août a

Vallourec organisera une conférence dédiée à la géothermie le 15 juin 2026

CHANGEMENT DE DEVISE DE PRÉSENTATION

Vallourec a modifié la devise de présentation des comptes consolidés du Groupe, passant de l'euro au dollar américain, à compter du 1 er janvier 2026, afin de rendre son information financière plus lisible en reflétant mieux la performance de ses activités qui sont principalement réalisées en dollars américains. Les devises fonctionnelles demeurent inchangées. Les informations comparatives 2025 ont été retraitées (voir en annexe les chiffres comparatifs en euros).

FAITS MARQUANTS

Résultats du Premier Trimestre 2026

RBE Groupe de 220 millions de dollars, stable par rapport au premier trimestre de l'année 2025, avec une amélioration de la marge brute d’exploitation à 22,6 %. RBE par tonne du segment Tubes de 724 dollars, en hausse de 31 % par rapport au premier trimestre de l'année 2025, reflétant des effets prix/mix positifs et une excellente adaptation des coûts. RBE du segment Mine & Forêts à 38 millions de dollars, en baisse de 32 % par rapport au premier trimestre de l'année 2025, reflétant des volumes de vente de minerai de fer plus faibles et des effets de change négatifs.

Flux de trésorerie disponible ajusté de 177 millions de dollars et génération de trésorerie globale de 135 millions de dollars, soutenus par une politique de recouvrement robuste et une bonne gestion des stocks.

Trésorerie nette de 67 millions de dollars à la clôture du T1 2026, soit une amélioration de 21 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, après 107 millions de dollars de rachats d'actions.





PERSPECTIVES

Le RBE Groupe au deuxième trimestre 2026 est attendu entre 175 et 205 millions de dollars :

Pour le segment Tubes, les volumes et le RBE par tonne devraient diminuer séquentiellement, en prenant en compte une période de perturbation au Moyen-Orient plus longue qu’au premier trimestre et des surcoûts liés à la guerre qui seront en grande partie compensés au-delà du deuxième trimestre.

Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s'élever à environ 1,4 million de tonnes.

Les résultats annuels 2026 devraient être influencés par les dynamiques suivantes :

Segment Tubes en Amérique du Nord : Maintien d'un niveau élevé des volumes de vente grâce aux gains de parts de marché réalisés par Vallourec au cours de l'année 2025 et à des niveaux d'activité plus élevés chez certains clients. Hausse des prix de marché aux États-Unis portée par l'amélioration des conditions d'offre et de demande du secteur, compensant largement les augmentations des coûts de l'énergie et des matières premières.

Segment Tubes à l'international : Baisse des volumes de vente au premier semestre 2026 en raison d'un ralentissement des prises de commandes au second semestre 2025, des itinéraires de livraison plus longs sur certains marchés du Moyen-Orient et un nombre limité de reports de commandes. Reprise de l'activité à l’international laissant présager une augmentation des volumes au second semestre, en faisant l’hypothèse que la situation géopolitique ne se détériore pas de manière significative. Prix de marché globalement stables par rapport au second semestre 2025, avec certains contrats clients permettant des hausses sélectives de prix.

Production de minerai de fer vendue d'environ 5,5 millions de tonnes.

Chiffres Clés Trimestriels ($M) b

En millions de dollars (sauf si spécifié) T1 2026 T4 2025* T1 2025* Variation vs. T4 2025 Variation vs. T1 2025 Production vendue de Tubes (milliers de tonnes) 272 335 314 (63) (42) Production vendue de minerai de fer (millions de tonnes) 1.3 1.5 1.6 (0.1) (0.2) Chiffre d'affaires Groupe 975 1,209 1,043 (235) (68) Résultat Brut d'Exploitation Groupe 220 249 216 (29) 4 (en % du CA) 22.6% 20.6% 20.7% 2.0 pp 1.8 pp Résultat d'exploitation 156 175 154 (19) 3 Résultat net, part du Groupe 87 111 89 (24) (2) Flux de trésorerie disponible ajusté 177 233 177 (56) 0 Génération de trésorerie globale 135 202 110 (67) 25 Trésorerie nette (dette nette) 67 46 112 21 (45)

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'administration et Directeur Général, a déclaré :

« Vallourec a enregistré des résultats solides au premier trimestre. Le résultat brut d’exploitation s'inscrit dans le haut de notre fourchette prévisionnelle, malgré un environnement exigeant au Moyen-Orient. Notre attention constante portée sur l'exécution et la gestion des coûts a permis d'améliorer séquentiellement la marge brute d’exploitation de 200 points de base, la portant au ‑ delà de 22 %. Nous avons également converti plus de 60 % de notre résultat brut d’exploitation en trésorerie, soit 10 points de pourcentage de plus qu'au premier trimestre 2025. Ceci illustre une amélioration qualitative de notre performance, portée par notre travail constant sur l'efficacité opérationnelle et sur la gestion du besoin en fonds de roulement. Après avoir racheté 107 millions de dollars de nos actions, nous avons renforcé notre position nette de trésorerie à 67 millions de dollars à la fin du trimestre.

Bien qu'il subsiste de fortes incertitudes sur la situation au Moyen-Orient et ses répercussions sur la croissance économique mondiale, je suis convaincu que notre activité peut s'adapter plus rapidement qu'auparavant et tirer parti de l'amélioration des perspectives à moyen terme que nous anticipons. Notre présence locale sur des marchés clés, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, nous permet de travailler en étroite collaboration avec nos principaux clients afin de continuer à répondre au mieux à leurs besoins dans la région. Parallèlement, nos équipes sont mobilisées pour trouver des solutions alternatives afin d’assurer les livraisons depuis l'extérieur de la région, atténuant ainsi l'impact négatif sur nos volumes.

Sur les marchés internationaux hors Moyen-Orient, nous observons un nombre élevé d'appels d'offres pour des projets offshore et en eaux profondes, ce qui conforte notre anticipation d'une hausse des prises de commandes au second semestre 2026 et au-delà.

Aux États-Unis, les prises de commandes restent très soutenues, et nous observons les premiers signes de croissance de l'activité. Les importations d'OCTG continuent de baisser, en particulier pour les produits sans soudure, tandis que de nouvelles enquêtes relatives aux droits de douane renforceront davantage les conditions d’une concurrence équitable sur le marché. L'amélioration des fondamentaux aux États-Unis entraînera une hausse des prix au troisième trimestre.

Dans les nouvelles énergies, nous avons signé un accord d'approvisionnement de long terme record avec Fervo Energy, représentant jusqu'à 800 millions de dollars de chiffre d'affaires potentiel d'ici la fin de la décennie. Cela fait suite à l'annonce en janvier de notre partenariat avec XGS, venant confirmer la dynamique commerciale du secteur de la géothermie, portée par le besoin d'une énergie de base, fiable et décarbonée pour soutenir le déploiement des datacenters aux États-Unis. J'ai le plaisir d'annoncer que Vallourec organisera le 15 juin une conférence dédiée au marché de la géothermie et à notre positionnement, afin d’apporter un éclairage supplémentaire sur cette opportunité de long terme pour nos investisseurs.

Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que nos clients réagissent au repli rapide de l'offre de pétrole et gaz et à ce que la sécurité énergétique s’impose comme une priorité pour l’ensemble des pays. Cela nous conforte dans notre conviction que l’activité de forage progressera à court comme à moyen terme. Notre empreinte industrielle proche de nos marchés clefs et notre positionnement technologique premium, combinés à l’amélioration continue de nos opérations et à l’accélération de notre développement sur des secteurs en forte croissance dans les énergies nouvelles, nous positionnent parfaitement pour saisir des opportunités additionnelles de création de valeur. »

INFORMATIONS ET DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 27 mars 2025 sous le numéro de dépôt n° D. 25-0192, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com).

En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com

Les dividendes futurs et les autorisations de rachat d'actions seront évalués chaque année par le Conseil d'Administration, en tenant compte de tout facteur pertinent futur, et seront soumis à l'approbation des actionnaires. Le Conseil d'Administration aura toute latitude pour procéder à des rachats d'actions tout au long de l'année, dans les limites autorisées par la résolution correspondante approuvée par l'Assemblée Générale Annuelle.

Présentation des résultats du T1 2026

Conférence téléphonique et webcast en anglais le 13 mai à 9h30 (heure de Paris)

Pour regarder le webcast : https://vallourec.engagestream.euronext.com/2026-05-13-q1analystcall

Pour participer à la conférence téléphonique, merci de vous inscrire afin de recevoir les informations nécessaires pour vous connecter : https://engagestream.euronext.com/vallourec/2026-05-13-q1analystcall/dial-in

L’audio webcast et la présentation seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante: https://www.vallourec.com/en/investors





À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Calendrier

30 juillet 2026 Publication des résultats du deuxième trimestre 2026

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations Investisseurs

Daniel Thomson

Tel: +44 (0)75 91 83 74 05

daniel.thomson@vallourec.com Relations Presse

Taddeo - Romain Grière

Tel: +33 (0) 7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com



Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr





a Sous réserve de l'exercice complet des bons de souscription avant la fin juin 2026 et de l'approbation du conseil d'administration en juillet.

b voir en annexe les chiffres comparatifs en euros

* Vallourec a modifié la devise de présentation des comptes consolidés du Groupe, passant de l'euro au dollar américain, à compter du 1 er janvier 2026. Les informations comparatives 2025 ont été retraitées (voir en annexe pour les chiffres comparatifs en euros).

Pièce jointe