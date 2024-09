Résultats du premier semestre 2024

Résilience de l’activité et des résultats

Nouvelle dimension à l’international avec l’intégration d’OJM

Paris (France) 17 septembre 2024, 17h45 - Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et

de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, annonce les résultats de son 1er semestre d’activité de

l’exercice 2024. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration réuni le 17 septembre 2024.

Chiffre d’affaires consolidé : + 12,7%

Travail temporaire : résilience de l’activité en France et nouvelle dimension à l’international

Aéroportuaire : nouveau semestre de croissance à deux chiffres

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre s’établit à 1 392,4 M€ contre 1 235,9 M€ en hausse de 12,7% par rapport à

la même période 2023. Cette progression intègre un impact périmètre de 12,2% lié à l’intégration de la société de droit

italien Openjobmetis (OJM) consolidée depuis le 6 mai 2024. A périmètre et change constants, le Groupe affiche une

bonne résilience avec une activité stable sur le semestre.