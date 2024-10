Résultats du premier semestre 2024 du groupe REALITES

- Dans un contexte de crise immobilière particulièrement difficile, un résultat net très négatif nécessaire pour tourner la page

- Une restructuration engagée avec des actions fortes menées et en cours pour le second semestre, comprenant le recentrage sur l’activité historique et des cessions d’actifs

- De premiers résultats de la stratégie de transformation pour un nouveau cycle visant à assurer la pérennité du Groupe



« Face à la violence de la crise immobilière, le groupe REALITES a pris les mesures fortes qui s’imposaient, tant sur le plan opérationnel que financier. Dans un contexte de reprise progressive du marché, REALITES intensifie sa transformation en s’appuyant sur la fidélité de ses partenaires, l’engagement de ses équipes, la qualité et la maturité de son portefeuille de projets actualisé. La feuille de route est tracée et nous avons accéléré sa mise en œuvre. Nous gérons l’entreprise de manière extrêmement stricte pour assurer son redressement. L’exercice 2024 doit aller au bout de cette nécessaire restructuration pour rebondir en 2025. Nous conduisons cette mission avec combativité et détermination », déclare Yoann Choin-Joubert, Président Directeur Général du groupe REALITES.