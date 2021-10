Résultats du premier semestre 2021 :

Poursuite de la relance industrielle et commerciale

et mise en place de la 2ème phase du plan stratégique



premier semestre de l’exercice 2021 s’est déroulé dans un contexte de poursuite de la relance industrielle et commerciale du Groupe engagée à l’été 2020. L’activité du traitement de déchets dangereux (Inertam) est encore convalescente compte tenu de deux arrêts certes programmés, nécessaire à la maintenance et à l’optimisation de la ligne de production. La préparation de combustibles solides de récupération (CSR) a enregistré ses premiers revenus avec une cadence de production de démarrage qui devrait s’accentuer dans les prochains mois compte tenu des derniers investissements réalisés. D’autres activités notamment le développement de nouvelles solutions de traitement de déchets dangereux demeurent dans un processus de pré-commercialisation mobilisant d’importants investissements.