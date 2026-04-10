Résultats du 1er semestre de l'exercice 2026 : nouvelle dynamique, premières actions managériales ; perspectives annuelles révisées

Issy-les-Moulineaux, 10 avril 2026 (7h00)

Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Croissance interne du chiffre d’affaires de +1,7%

Marge d’exploitation de 3,7%, en baisse de -140 points de base à taux constants, impactée à la fois par des enjeux d’exécution et par des premières actions managériales

Perspectives révisées pour l’exercice 2026 tenant compte des conditions opérationnelles actuelles : Une croissance interne du chiffre d'affaires entre +0,5% et +1% Une marge d’exploitation entre 3,2% et 3,4%

La feuille de route et les ambitions à moyen terme seront présentées lors d'un Investor update à Paris le 16 juillet 2026

Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 9 avril 2026, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés de Sodexo du 1 er semestre de l’exercice 2026, clos le 28 février 2026.

Chiffres clés pour le 1 er semestre de l'exercice 2026

(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d'affaires 12 017 12 475 (3,7%) +1,6% Croissance interne +1,7% +3,5% RÉSULTAT D'EXPLOITATION 442 651 (32,1%) (26,5%) MARGE D'EXPLOITATION 3,7% 5,2% -150 bps -140 bps Autres produits et charges opérationnels (130) (71) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 312 580 (46,2%) (42,9%) Résultat financier (64) (40) Charge d'impôt (64) (105) Taux effectif d'impôt (1) 25,9% 19,5% RÉSULTAT NET - GROUPE (2) 188 434 (56,7%) (54,1%) Bénéfice net par action (en euros) 1,29 2,98 RÉSULTAT NET AJUSTÉ - GROUPE 285 450 (36,7%) (31,3%) Bénéfice net ajusté par action (en euros) 1,96 3,08 (36,5%)

(1) TEI calculé sur la base d'un résultat avant impôts hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence de 246 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et de 537 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.

(2) Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle s'établit à -1 million d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et à +5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.

Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« Ma première priorité en tant que Directeur Général a été de porter un regard objectif sur la situation de Sodexo et la manière dont nous devons avancer.

Je suis convaincu que Sodexo dispose d’atouts solides et différenciants dans un secteur attractif et résilient. L’engagement de nos équipes, la fierté qu’elles éprouvent à servir nos clients chaque jour, ainsi que la profondeur des expertises qu’elles déploient sur le terrain constituent une véritable force.

Cela étant, nous avons indéniablement sous-performé le marché et nos principaux concurrents. Cette situation résulte de causes installées de longue date, liées principalement à un niveau d'investissement insuffisant et à des enjeux d’exécution, notamment en matière d'intensité commerciale, de responsabilité dans la prise de décision, de gestion des priorités et de cohérence dans la mise en œuvre.

Nous avons mené une revue approfondie de nos contrats et de nos actifs. Les impacts financiers à court terme de cette revue se répercutent à la fois sur nos résultats du premier semestre et dans les perspectives révisées pour l’exercice 2026. Cette démarche volontaire est nécessaire pour reconstruire un moteur de croissance solide et restaurer la compétitivité du Groupe à grande échelle.

Conscients que ce redressement ne se fera pas du jour au lendemain, nous avançons avec un fort sens de l'urgence dans la mise en œuvre de notre plan d’actions pour renouer avec la croissance. Des changements significatifs ont été engagés en matière de leadership et de simplification de l'organisation afin d’accélérer la prise de décision et de renforcer la responsabilisation de chacun. Sodexo a engagé un changement de rythme, et nous observons déjà des premiers signaux encourageants.

Nous détaillerons notre feuille de route et nos ambitions à moyen terme lors d'une présentation investisseurs prévue en juillet. »





Faits marquants de la période

Le chiffre d'affaires consolidé du 1 er semestre de l'exercice 2026 atteint 12,0 milliards d'euros, en baisse de -3,7% par rapport à l'exercice précédent en raison d'un effet de change négatif de -5,3% principalement lié au dollar US. Sur la base des taux de change actuels, ces effets défavorables devraient s’atténuer progressivement au second semestre, sous réserve des conditions de marché.

du 1 semestre de l'exercice 2026 atteint 12,0 milliards d'euros, en baisse de -3,7% par rapport à l'exercice précédent en raison d'un effet de change négatif de -5,3% principalement lié au dollar US. Sur la base des taux de change actuels, ces effets défavorables devraient s’atténuer progressivement au second semestre, sous réserve des conditions de marché. L’impact des acquisitions et cessions est non significatif au premier semestre. L’acquisition de Grupo Mediterránea, finalisée à la toute fin du mois de février, contribuera plus significativement au second semestre.

La croissance interne du chiffre d’affaires au premier semestre s’élève à +1,7%. Les ajustements tarifaires contribuent à hauteur d’environ +2,4%. La croissance des volumes à périmètre constant est d’environ +0,2%, marquée par une dynamique active de ventes de services additionnels en Santé aux États-Unis et une base de comparaison élevée pour Sodexo Live! au premier semestre de l’exercice précédent. La contribution nette des nouveaux contrats est d'environ -0,6%, reflétant l'impact des pertes de contrats antérieures, principalement en Éducation et dans les Services aux Entreprises, notamment en Amérique du Nord. La croissance interne est également impactée par la reclassification d’un contrat Entreprises & Administrations en Amérique du Nord à hauteur de -0,3%, suite à une renégociation dans le cadre d'un renouvellement. L’impact annualisé de cette reclassification est d’environ -100 points de base au niveau du Groupe, avec un impact plus marqué au second semestre de l'exercice 2026.

au premier semestre s’élève à +1,7%. La croissance interne des services de Restauration ressort à +0,8%, affectée par des pertes de contrats passées dans l’Éducation, tandis que les services de Facilities Management enregistrent une croissance interne de +3,6%, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats en Europe et dans le Reste du Monde.



Croissance interne par géographie au premier semestre : Amérique du Nord: -1,8%, principalement en raison de pertes de contrats en Éducation et en Entreprises & Administrations et, dans une moindre mesure, de changements de périmètre sur certains contrats, ainsi que de l’effet ponctuel de la reclassification de contrats. Santé & Seniors continue d’afficher une forte croissance interne portée par de nouveaux contrats, tandis que celle de Sodexo Live! est plus mesurée en raison d’une base de comparaison élevée. Europe: +2,8%, soutenue par Santé & Seniors et une forte activité de Sodexo Live! dans les salons d’aéroport et les événements, tandis que l’Éducation reste moins dynamique. Reste du Monde: +9,2%, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats et une solide dynamique sous-jacente, notamment en Inde, en Australie et au Brésil.

au premier semestre : Le Résultat d'exploitation s’établit à 442 millions d’euros, en baisse de -32,1% sur un an. La marge d’exploitation recule de -140 points de base à taux constants pour s’établir à 3,7%, reflétant des enjeux opérationnels et des effets de mix, un levier opérationnel plus limité lié à une dynamique de croissance moins soutenue et l’accélération des investissements visant à renforcer l’exécution. Elle reflète également les effets de la revue des contrats et des actifs, incluant des provisions spécifiques liées à certains contrats, au regard de leur performance effective et des conditions de marché actuelles.

s’établit à 442 millions d’euros, en baisse de -32,1% sur un an. La marge d’exploitation recule de -140 points de base à taux constants pour s’établir à 3,7%, reflétant des enjeux opérationnels et des effets de mix, un levier opérationnel plus limité lié à une dynamique de croissance moins soutenue et l’accélération des investissements visant à renforcer l’exécution. Elle reflète également les effets de la revue des contrats et des actifs, incluant des provisions spécifiques liées à certains contrats, au regard de leur performance effective et des conditions de marché actuelles. Les Autres produits et charges opérationnels s’établissent à -130 millions d’euros, contre -71 millions d’euros l’an dernier. Cette évolution s'explique principalement par des coûts de restructuration et de rationalisation liés aux évolutions de l'organisation, aux ajustements de leadership et aux projets de transformation engagés. Le premier semestre de l'exercice 2026 intègre également des éléments spécifiques liés à des décisions de rationalisation des actifs et du périmètre opérationnel, ainsi que des éléments relatifs aux engagements de retraite.

s’établissent à -130 millions d’euros, contre -71 millions d’euros l’an dernier. Cette évolution s'explique principalement par des coûts de restructuration et de rationalisation liés aux évolutions de l'organisation, aux ajustements de leadership et aux projets de transformation engagés. Le premier semestre de l'exercice 2026 intègre également des éléments spécifiques liés à des décisions de rationalisation des actifs et du périmètre opérationnel, ainsi que des éléments relatifs aux engagements de retraite. Le Résultat opérationnel s’élève à 312 millions d’euros, contre 580 millions d’euros l’an dernier, reflétant un résultat d’exploitation plus faible ainsi que l'évolution des Autres produits et charges opérationnels.

s’élève à 312 millions d’euros, contre 580 millions d’euros l’an dernier, reflétant un résultat d’exploitation plus faible ainsi que l'évolution des Autres produits et charges opérationnels. Les C harges financières nettes s’élèvent à 64 millions d’euros, contre 40 millions d’euros l’an dernier, reflétant principalement un coût moyen de la dette plus élevé suite à l’émission d’emprunts obligataires en dollars US en mai 2025.

s’élèvent à 64 millions d’euros, contre 40 millions d’euros l’an dernier, reflétant principalement un coût moyen de la dette plus élevé suite à l’émission d’emprunts obligataires en dollars US en mai 2025. Le Taux effectif d’impôt s’établit à 25,9%. À titre de comparaison, le taux effectif d’imposition de l'an passé s’élevait à 19,5%, principalement impacté par la mise à jour du risque lié au contrôle fiscal de Sodexo S.A., à la suite de la clôture des procédures intervenues sur cette période.

s’établit à 25,9%. À titre de comparaison, le taux effectif d’imposition de l'an passé s’élevait à 19,5%, principalement impacté par la mise à jour du risque lié au contrôle fiscal de Sodexo S.A., à la suite de la clôture des procédures intervenues sur cette période. Le Résult at net s’élève à 188 millions d’euros. Le Résultat net ajusté s’établit à 285 millions d’euros, en baisse de -36,7% sur un an, reflétant un résultat d’exploitation plus faible et des impacts de change.

s’élève à 188 millions d’euros. Le s’établit à 285 millions d’euros, en baisse de -36,7% sur un an, reflétant un résultat d’exploitation plus faible et des impacts de change. Les Liquidités générées par les opérations ressortent à -243 millions d'euros, globalement en ligne avec l'an dernier. Elles reflètent la saisonnalité du besoin en fonds de roulement, un niveau ponctuellement plus élevé d'investissements clients lié à des renouvellements de contrats, ainsi qu’un résultat opérationnel plus faible, contrebalançant le décaissement fiscal exceptionnel enregistré l’an dernier.

ressortent à -243 millions d'euros, globalement en ligne avec l'an dernier. Elles reflètent la saisonnalité du besoin en fonds de roulement, un niveau ponctuellement plus élevé d'investissements clients lié à des renouvellements de contrats, ainsi qu’un résultat opérationnel plus faible, contrebalançant le décaissement fiscal exceptionnel enregistré l’an dernier. Les acquisitions nettes des cessions s'élèvent à 256 millions d’euros, principalement liées à l’acquisition de Grupo Mediterránea en Espagne, finalisée le 28 février 2026, ainsi qu’à des acquisitions de plus petites tailles en Europe.

s'élèvent à 256 millions d’euros, principalement liées à l’acquisition de Grupo Mediterránea en Espagne, finalisée le 28 février 2026, ainsi qu’à des acquisitions de plus petites tailles en Europe. L' Endettement net s'élève à 3,6 milliards d’euros, correspondant à un ratio d’endettement net sur EBITDA de 2,7x. Cette évolution reflète la saisonnalité habituelle de la génération de trésorerie au premier semestre, ainsi qu’une base d’EBITDA plus faible. Sodexo anticipe une amélioration saisonnière de l’endettement net au second semestre. Toutefois, compte tenu du plus faible niveau d’EBITDA lié à la révision des perspectives annuelles, le Groupe prévoit désormais de clôturer l’exercice 2026 avec un ratio d’endettement net sur EBITDA supérieur à sa fourchette cible de 1x à 2x.





Activité commerciale 1

Au 28 février 2026, sur une base des douze derniers mois, la fidélisation clients s’établit à 93,4%, contre 94,0% à la fin de l’exercice 2025, et le développement commercial (hors ventes de services additionnels) à 5,3%, contre 5,7% à la fin de l’exercice 2025.



1 La fidélisation et le développement client sont calculés sur la base du chiffre d’affaires annualisé des contrats gagnés ou perdus sur la période, indépendamment de leurs dates de démarrage.



Faits marquants en matière de durabilité

Sodexo poursuit le déploiement de sa feuille de route Better Tomorrow 2028, afin d’ancrer durablement la durabilité comme un levier de performance opérationnelle et de création de valeur à long terme pour ses clients, en les accompagnant dans la réalisation de leurs propres ambitions en matière de durabilité.

En 2026, Sodexo intègre une nouvelle fois le S&P Global Sustainability Yearbook , reflétant la constance de ses engagements en matière de durabilité ainsi que les progrès réalisés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Par ailleurs, Sodexo est reconnu comme l’une des World’s Most Ethical Companies ® par Ethisphere, pour la troisième année consécutive.

par Ethisphere, pour la troisième année consécutive. Les équipes Sodexo, et en particulier les chefs Sodexo, continuent de repousser les frontières de la cuisine durable. Leur passion et leur créativité ont été mises à l’honneur lors de la Grande Finale 2026 de la quatrième édition du concours international de cuisine durable Sodexo Cook for Change! , où ils ont présenté des plats innovants, sains et durables, créant ainsi une réelle valeur pour les clients et les consommateurs.





Gouvernance

Depuis le 19 février 2026, Sodexo s’appuie sur un nouveau Comité Exécutif Groupe, reflétant une structure de leadership simplifiée, conçue pour optimiser la prise de décision, renforcer la proximité avec les opérations et accentuer la priorité donnée à l’exécution. Il se compose comme suit :

Thierry Delaporte , Directeur Général du Groupe, assurant également la fonction de Directeur Général Amérique du Nord

Directeurs Généraux régionaux

Patrick Boulier , Directeur Général Amérique latine

, Directeur Général Amérique latine Andrea Krewer , Directrice Générale Brésil

, Directrice Générale Brésil Nicolas Lannuzel , Directeur Général Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique

, Directeur Général Asie-Pacifique, Moyen-Orient & Afrique Sophie Néron‑Berger , Directrice Générale France

, Directrice Générale France Jean Renton , Directrice Générale Royaume-Uni & Irlande

, Directrice Générale Royaume-Uni & Irlande Ulf Wretskog , Directeur Général Europe continentale

Nathalie Bellon‑Szabo, Directrice Générale Sodexo Live! monde

Fonctions supports

Alice Guéhennec , Directrice Tech, Data & Digital Groupe

, Directrice Tech, Data & Digital Groupe Sébastien de Tramasure , Directeur Financier Groupe

, Directeur Financier Groupe Directeur/trice Ressources Humaines Groupe (nomination à venir)

Une présentation complète des membres du Comité Exécutif est disponible sur le site Internet du Groupe.



Perspectives

Le premier semestre reflète à la fois des enjeux d’exécution et les premières actions engagées par le nouveau management. Bien que ces mesures pèsent sur la performance à court terme, elles visent à reconstruire un moteur de croissance solide et à restaurer la compétitivité du Groupe à grande échelle.

Pour l’exercice 2026, Sodexo anticipe désormais :

Une croissance interne du chiffre d’affaires entre +0,5% et +1% (contre +1,5% à +2,5% précédemment). Cette révision s’explique par une dynamique commerciale au premier semestre plus faible, ainsi que des volumes inférieurs aux prévisions, dans un environnement externe incertain.

Une marge d’exploitation entre 3,2% et 3,4% (contre "légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025" précédemment). La révision intègre une croissance plus modérée du chiffre d'affaires, des défis d’exécution ciblés, une accélération des investissements visant à renforcer l’exécution, ainsi que l’impact de la revue des contrats et des actifs.

En outre, compte tenu du niveau des Autres produits et charges opérationnels déjà enregistré au premier semestre, et sur la base de la revue en cours des contrats et des actifs, Sodexo anticipe désormais un montant d'Autres produits et charges opérationnels d'environ -300 millions d'euros pour l’exercice 2026.

Sodexo présentera sa feuille de route et ses ambitions à moyen terme lors d'une présentation investisseurs qui se tiendra le 16 juillet 2026 à Paris.



Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd'hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter les résultats du 1 er semestre de l'exercice 2026.

Pour se connecter, composer :

Depuis le Royaume-Uni: +44 121 281 8004 ;

Depuis la France: +33 1 70 91 87 04 ;

Depuis les États-Unis: +1 718 705 8796.

Code d'accès : 07 26 13 .

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques "Actualités" et "Investisseurs - Résultats financiers".

Calendrier financier

Chiffre d'affaires du 3 e trimestre de l'exercice 2026 2 juillet 2026 Investor Update (Paris) 16 juillet 2026 Résultats annuels de l'exercice 2026 23 octobre 2026 Assemblée Générale de l'exercice 2026 16 décembre 2026

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

24,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2025 43 pays (au 31 août 2025) 426 000 employés (au 31 août 2025) 80 millions de consommateurs chaque jour #2 employeur privé basé en France dans le monde 6,5 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 9 avril 2026)

Contacts Analystes et Investisseurs Media Juliette Klein

+33 1 57 75 80 27

juliette.klein@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com





1. Rapport financier du premier semestre de l’exercice 2026

1.1 Performance du 1 er semestre de l’exercice 2026

1.1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 VARIATION VARIATION

À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 12 017 12 475 -3,7% +1,6% Croissance interne +1,7% +3,5% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 442 651 -32,1% -26,5% MARGE D’EXPLOITATION 3,7% 5,2% -150 bps -140 bps Autres produits et charges opérationnels (130) (71) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 312 580 -46,2% -42,9% Résultat financier net (64) (40) Charge d’impôt (64) (105) Taux effectif d'impôt (1) 25,9 % 19,5 % RÉSULTAT NET (2) - GROUPE 188 434 -56,7% -54,1% Bénéfice net par action (en euros) 1,29 2,98 RÉSULTAT NET AJUSTE - GROUPE 285 450 -36,7% -31,3% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 1,96 3,08 -36,5%

(1) TEI calculé sur la base d'un résultat avant impôts hors quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence de 246 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et de 537 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.

(2) Le résultat attribué aux participations ne donnant pas le contrôle s'élève à -1 million d'euros au premier semestre de l'exercice 2026 et +5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025.

1.1.2 Chiffre d’affaires

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR GÉOGRAPHIE

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 5 395 5 977 -1,8% +0,5% -8,4% -9,7% Europe 4 418 4 336 +2,8% +0,2% -1,1% +1,9% Reste du Monde 2 204 2 162 +9,2% -2,1% -5,2% +1,9% SODEXO 12 017 12 475 +1,7% -0,1% -5,3% -3,7%

Le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2026 s’établit à 12,0 milliards d’euros, en baisse de -3,7% sur un an, avec un effet de change négatif de -5,3%, principalement lié au dollar US, une contribution nette des acquisitions et cessions de -0,1%, et une croissance interne du chiffre d’affaires de +1,7%.

La croissance interne du chiffre d’affaires est portée par des ajustements tarifaires d’environ +2,4% et une croissance des volumes à périmètre constant d’environ +0,2%, soutenue par les ventes de services additionnels dans la Santé aux États-Unis, malgré une base de comparaison élevée pour Sodexo Live! au premier semestre de l’exercice précédent.

Cette dynamique est partiellement atténuée par une contribution nette des nouveaux contrats négative d’environ -0,6%, reflétant des pertes de contrats antérieures, principalement en Éducation et dans les Services aux Entreprises, notamment en Amérique du Nord.

La croissance interne est également impactée par la reclassification d’un contrat Entreprises & Administrations en Amérique du Nord à hauteur de -0,3%, suite à une renégociation dans le cadre d'un renouvellement (passage d’une comptabilisation du chiffre d’affaires en brut à une comptabilisation en net). L’impact annualisé de cette reclassification est d’environ -100 points de base au niveau du Groupe, avec un impact plus marqué au second semestre de l'exercice 2026.

Les services de restauration enregistrent une croissance interne de +0,8%, impactée par des pertes de contrats antérieures dans l’Éducation. Les Services de Facilities Management progressent de +3,6%, soutenus par la montée en puissance de nouveaux contrats, en particulier en Europe et dans le Reste du Monde.

La croissance interne par géographie au premier semestre de l’exercice 2026 est résumée ci‑dessous.

L’Amérique du Nord affiche une croissance interne de ‑1,8%, reflétant principalement des pertes de contrats en Éducation et en Entreprises & Administrations et, dans une moindre mesure, des changements de périmètre sur certains contrats, ainsi que l’effet ponctuel de la reclassification de contrat. Santé & Seniors continue d’enregistrer une forte croissance interne, portée par de nouveaux contrats, tandis que celle de Sodexo Live! est plus mesurée en raison d’une base de comparaison élevée.

L’Europe enregistre une croissance interne de +2,8%, soutenue par Santé & Seniors et une forte activité de Sodexo Live!, tandis que l’Éducation demeure moins dynamique.

Le Reste du Monde affiche une croissance interne de +9,2%, portée par la montée en puissance de nouveaux contrats et une solide dynamique sous‑jacente notamment en Inde, en Australie et au Brésil.

Les tableaux ci-dessous présentent une ventilation détaillée de la croissance interne par segment au sein de chaque zone géographique.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 263 1 488 -9,3% Sodexo Live! 723 788 +0,3% Santé & Seniors 1 731 1 783 +6,1% Éducation 1 678 1 918 -4,3% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 5 395 5 977 -1,8%



Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 2 433 2 390 +2,8% Sodexo Live! 311 319 +1,1% Santé & Seniors 1 035 979 +6,4% Éducation 639 648 -1,6% TOTAL EUROPE 4 418 4 336 +2,8%



Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2026 S1 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 900 1 863 +9,1% Sodexo Live! 29 26 +20,3% Santé & Seniors 178 173 +11,5% Éducation 97 100 +4,6% TOTAL RESTE DU MONDE 2 204 2 162 +9,2%



1.1.3 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation du premier semestre de l’exercice 2026 s’établit à 442 millions d’euros, en baisse de -32,1%. La marge d’exploitation recule de -140 points de base à taux constants et s’établit à 3,7%. Cette baisse reflète principalement des enjeux opérationnels et des effets de mix, un levier opérationnel plus limité lié à une dynamique de croissance moins soutenue, ainsi que l’accélération des investissements visant à renforcer l’exécution. Elle reflète également les effets de la revue des contrats et des actifs du Groupe, incluant des provisions spécifiques liées à certains contrats, sur la base de leur performance effective et des conditions de marché actuelles.

Par géographie, la baisse de la marge d’exploitation est plus prononcée en Amérique du Nord, où la marge diminue d’environ -200 points de base à taux constants pour s’établir à 5,0%. Cette évolution reflète une concentration plus élevée des enjeux opérationnels, l’accélération des investissements et l’impact de la revue des contrats et des actifs dans la région.

En Europe, la marge d’exploitation recule de -90 points de base à taux constants pour s’établir à 3,3%, tandis que dans le Reste du Monde elle recule d’environ -60 points de base à taux constants, également à 3,3%. Dans ces deux régions, l’évolution de la marge reflète principalement l’impact des actions de management liées à la revue des contrats et des actifs, tandis que la performance opérationnelle sous-jacente reste globalement stable.