Résultats de LEGEND évaluant la combinaison de lanifibranor avec empagliflozine dans la MASH ont été sélectionnés pour présentation orale au EASL SLD Summit 2025

Daix (France), New York City (New York, United States), le 22 janvier 2025 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq :IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement des patients atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd’hui que les résultats de son essai de preuve de concept évaluant le lanifibranor en combinaison avec l’empagliflozine pour le traitement de la MASH seront présentés par le Dr. Onno Holleboom lors d'une session plénière orale au prochain « Steatotic Liver Disease » («SLD») Summit 2025 organisé par l’European Association for the Study of the Liver (EASL) du 23 au 25 janvier à Estoril, au Portugal.