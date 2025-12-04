Résultats de l’exercice 2024/2025

En 2025, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs confirme sa dynamique de croissance avec une nouvelle progression de ses performances financières et une accélération de son développement



• Performances 2025 en progression, avec un chiffre d’affaires économique à 1,95 milliard d’euros, un EBITDA ajusté à 181 millions d’euros, en ligne avec l’objectif annoncé et supérieur à celui de l’exercice précédent, et un résultat net à 41 millions d’euros, positif pour la 2ème année consécutive.



• Structure financière saine, avec une augmentation des fonds propres, une génération de trésorerie opérationnelle de 74 millions d’euros (vs. 68 millions d’euros en 2023/2024) et une position de trésorerie nette offrant au Groupe une flexibilité financière accrue et une capacité d’investissement renforcée.