RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 24 JUIN 2024

Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 25 juin 2024 – 23h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris: ALBPS), («Biophytis» ou la «Société»), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies liées à l'âge, annonce l’approbation de l’ensemble des résolutions proposées par la Société et relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire. Grâce à la mobilisation des actionnaires, l’Assemblée a pu se tenir avec un quorum de près de 34% des actionnaires présents ou représentés.