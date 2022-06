Résultats de l’Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2022 Adoption de l’ensemble des résolutions à titre ordinaire et extraordinaire présentées par la Société

Paris, France, Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 22 juin 2022 – 23h00 - Biophytis SA (Nasdaq CM : BPTS, Euronext Growth Paris : ALBPS), («Biophytis» ou la «société»), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge, annonce aujourd’hui l’approbation à une très large majorité de l’ensemble des résolutions proposées par la Société et relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Mixte.



Grâce à la mobilisation des actionnaires, l’AGM a pu se tenir en deuxième convocation avec un quorum de plus de 23% des actionnaires présents ou représentés.



Les 26 résolutions proposées par la Société ont été approuvées à une très large majorité, et comprenaient notamment à titre ordinaire l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2021, l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et la ratification de la nomination de Claude Allary comme administrateur ; et à titre extraordinaire les résolutions délégant compétence au Conseil d’Administration de décider de l’émission d’action et/ou de valeurs mobilières permettant de financer la société.