Résultats de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 10 juin 2026

Londres, Royaume-Uni – 12 juin 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), groupe international spécialisé dans les technologies de la santé, annonce que l’Assemblée Générale (l’« Assemblée Générale ») s’est tenue le mercredi 10 juin 2026 à 23h30 (heure d’été britannique) / le jeudi 11 juin 2026 à 8h30 (heure normale de l’Est australien).



L’ensemble des résolutions figurant dans l’Avis de Convocation à l’Assemblée Générale Annuelle en date du 11 mai 2026 ont été adoptées.



À propos de Rapid Nutrition



Rapid Nutrition PLC est une entreprise internationale spécialisée dans les technologies de la santé, qui développe des solutions nutritionnelles personnalisées fondées sur des données scientifiques. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, des technologies avancées et la recherche clinique, la Société conçoit des produits et des programmes visant à optimiser la nutrition, améliorer les résultats en matière de santé et promouvoir des modes de vie plus sains et durables à l’échelle mondiale.