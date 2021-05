Résultats de l'Assemblée Générale 2021

Bruxelles, 11 mai 2021, 17h45 CEST - Solvay a tenu aujourd'hui son assemblée générale virtuellement.

Les actionnaires ont voté en faveur de toutes les résolutions proposées. Plus précisément, ils ont approuvé le paiement d'un dividende brut de 3,75 € par action pour l'année 2020. Après déduction de l'acompte sur dividende de 1,50 € brut par action, versé en janvier 2021, le solde s'élève à 2,25 € brut par action (1,575 € net, après déduction des 30 % de retenue à la source).

Calendrier de paiement du dividende final pour l'exercice 2020

17 mai 2021 : détachement

18 mai 2021 : enregistrement

19 mai 2021 : paiement

Lors de l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires ont également approuvé le renouvellement des mandats de Nicolas Boël, Ilham Kadri, Bernard de Laguiche, Françoise de Viron et Agnès Lemarchand pour une durée de 4 ans, et de Hervé Coppens d'Eeckenbrugge pour une durée de de 3 ans. Ils ont également approuvé la nomination de deux nouveaux administrateurs, le Dr. Wolfgang Colberg et Edouard Janssen en remplacement de Amparo Moraleda et Evelyn du Monceau, dont les mandats sont arrivés à terme au moment de cette Assemblée.

Le détail des résolutions et les présentations du Président et de la CEO sont disponibles sur le site web de Solvay, dans la section Investisseurs .

Pièce jointe