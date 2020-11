Résultats au 30 septembre 2020

> Chiffre d'affaires : 1 039 m€ (-17,5 % vs. 30 septembre 2019)

> EBITDA courant : 32 m€ (3,1 % du chiffre d'affaires)

> Cash flow d'exploitation : +83 m€



Au 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 1 039 millions d'euros, inférieur de -17,5 % à celui du 30 septembre 2019 (T3 -16,7 %), l'EBITDA courant à +32 millions d'euros (T3 +13 millions d'euros) et la génération de cash flow d'exploitation à +83 millions d'euros (T3 +3 millions d'euros).



Le Groupe a ainsi amélioré sa structure financière par rapport à fin 2019 et termine le mois de septembre avec un ratio d'endettement net (gearing) de 43 %.



Après un 1er semestre marqué par les interruptions d'activité consécutives à la pandémie, les conditions de marché du 3e trimestre ont été caractérisées, pour l'ensemble des divisions et des régions, par une demande faible et des prix de vente sous pression.