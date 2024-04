Charwood Energy (ISIN : FR001400AJ60, mnémonique : ALCWE), spécialiste français des solutions sur mesure de valorisation énergétique de la biomasse, annonce ses résultats annuels 2023.



Les comptes annuels ont été arrêtés lors du Conseil d’administration du 26 avril 2024. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’établissement. Le rapport financier annuel sera mis à disposition sur le site Internet de la société au plus tard le 30 avril.

Charwood Energy enregistre un volume d’activité1 de 6,3 M€ pour l’exercice 2023, en progression de + 15% par rapport à 2022. Ce volume d’activité se décompose entre 4,1 M€ de chiffre d’affaires et 2,2 M€ d’autres produits.



Le chiffre d’affaires est réalisé intégralement pour compte de tiers, au titre de prestations de conception, construction et installation de solutions énergétiques sur mesure valorisant la biomasse, pour le compte de clients externes comme des exploitations agricoles, des industriels, ou des collectivités.