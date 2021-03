Daix (France), 4 mars 2021 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, publie aujourd'hui ses résultats pour l'année 2020.



Frédéric Cren, Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a déclaré : « 2020 a été l'une des années les plus déterminantes d'Inventiva depuis sa création en 2012, marquée par une série d'avancées majeures. Suite aux résultats très prometteurs de notre étude clinique de Phase IIb NATIVE dans la NASH et à l'obtention du statut de Breakthrough Therapy auprès de la FDA américaine, la FDA et l'EMA nous ont donnés leur feu vert pour lancer notre étude pivot de Phase III avec notre principal candidat médicament, dont nous avons finalisé le design en ce début d'année. Ces étapes confirment le potentiel de lanifibranor comme traitement de référence pour la NASH et nous avons ainsi décidé de concentrer nos efforts sur ce programme tout en étudiant les différentes options pour optimiser le développement de notre deuxième candidat médicament en phase clinique, odiparcil, dans la MPS VI."