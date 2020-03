Résultats annuels 2019 : Chargeurs a accéléré sa génération de cash et confirme ses objectifs stratégiques

Des réalisations charnières pour l'accroissement du potentiel stratégique de rentabilité du Groupe et sa capacité de résilience dans un environnement incertain



o Une performance parmi les plus hauts historiques avec un chiffre d'affaires de 626,2 M€ en croissance de 9,2 % et un résultat opérationnel des activités de 41,4 m€ soit un taux de marge de 6,6 % ;

o Une accélération de la génération de cash malgré un environnement moins favorable

o 2019, une année de transition avec des réalisations charnières pour l'avenir du Groupe

o Point culminant du programme de transformation Game Changer ;

o Création d'un leader mondial des services aux musées : Chargeurs Museum Solutions

o Greenification massive des offres

o Accroissement inédit de la flexibilité financière

o Proposition d'un dividende de 0,40 € par action au titre de 2019 ;

o Un potentiel de profitabilité désormais servi par trois grands moteurs de croissance ;

o Dans un contexte sanitaire qui reste évolutif, impact limité, à ce jour, du virus Covid-19 ;

o 750 M€ de CA attendu en année pleine en 2020 à environnement constant ;

o Chargeurs confirme son objectif de CA à 1 Md€ en effet année pleine à fin 2021 avec une marge normative > 10 % du CA.