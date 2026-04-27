RÉSULTATS 2025

Dans un contexte de marché en baisse,



AdVini affiche une activité stable et améliore nettement sa profitabilité





Les exportations françaises en vins tranquilles affichent en 2025 une baisse significative de - 4,5% en valeur et de - 4,2% en volume., marquées par les fortes turbulences sur le marché américain (- 19%) et la nouvelle baisse du marché chinois (- 19,5%), le tout combiné à une parité euro défavorable sur de nombreux pays.





Malgré ce contexte mouvementé et dans la continuité de 2024, AdVini poursuit sa progression à l’export (Amérique du Nord + 26%, Europe On Trade + 1%), sur le Travel Retail (+ 13%) et en Afrique du Sud (+ 21%). Cette progression est poussée par nos marques et maisons de vins comme Laroche, L’Oratoire des Papes, Gassier, Kleine Zalze, Ken Forrester, ou LYV sur les marchés du Off Trade.



L’activité repart également sur le On Trade France (+ 3%), tant grâce aux efforts sur ce réseau prescripteur qu’à la notoriété croissante de nos marques Maisons de vins.



En revanche, nos ventes en grande distribution française diminuent nettement en valeur (-13%) comme les marchés EDMP (- 4%), conséquence d’un arbitrage pour protéger nos marges.



Désormais l’export représente 60% de notre activité et poursuit sa montée en gamme en lien avec la demande générale des marchés pour une consommation moindre mais plus qualitative.