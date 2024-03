Résultats 2023 de REALITES : croissance tenue et résultat net positif

Le Conseil d’Administration du groupe de développement territorial REALITES a arrêté ce jour les comptes consolidés de l’exercice 2023. Dans un marché immobilier extrêmement dégradé en 2023, le Groupe affiche une solide croissance et un résultat net positif.

Le chiffre d’affaires consolidé 2023 s’établit à 402,0 M€, en hausse de 15,0 % (vs 2022 Pro forma IFRS 5). Cette performance résulte du positionnement stratégique du Groupe avec une forte complémentarité de ses métiers, un portefeuille projets solide et un engagement sans faille des équipes sur chacune des 7 directions régionales.