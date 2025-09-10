 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Résultat net divisé par deux au premier semestre pour Lanson-BCC
10/09/2025

(Zonebourse.com) - Lanson-BCC publie au titre du premier semestre 2025 un résultat opérationnel courant de 10,9 millions d'euros et un résultat net de 1,9 MEUR, en baisses respectives de 11,9% et de 49,7% par rapport à la même période en 2024.

La maison de champagne explique que sa performance est impactée par la baisse des volumes expédiés, en ligne avec le marché, la hausse des prix de revient, notamment du raisin, et la progression du coût de financement de l'élevage des stocks.

Elle revendique néanmoins le maintien d'un mix/produit favorable et un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à 92,05 MEUR. La part de l'export représente 49,7% contre 52,4% un an plus tôt, principalement en raison de la baisse des expéditions vers les Etats-Unis et l'Asie.

Rappelant que ses résultats du premier semestre ne peuvent pas être extrapolés sur l'ensemble de l'exercice, Lanson-BCC ne communique pas de prévisions annuelles 'dans un contexte économique et géopolitique incertain, et en l'absence de visibilité sur la fin de l'année'.

