Résultat de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut de 5,6 millions d’euros

Evry, le 29 mars 2023 : Global Bioenergies (la « Société ») annonce le résultat de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS ») dont la souscription s’est déroulée du 10 au 24 mars 2023 (l’« Opération ») avec une levée de 5,6M€.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de la Société, déclare : « Nous remercions tous nos actionnaires qui ont participé à cette opération, et permettent ainsi à Global Bioenergies de dérouler sa feuille de route. Cette opération donnant la priorité à nos actionnaires a été menée à bien dans un climat boursier particulièrement houleux. »



Marc Delcourt, Directeur Général et co-fondateur de la Société, ajoute : « Nous utiliserons ces fonds pour :

- renforcer notre filière de production actuelle et générer un chiffre d’affaires en croissance forte à court terme,

- mener à bien d’ici l’été le financement de l’usine 2 000 tonnes portée par notre filiale ViaViridia, et

- préparer l’exploitation ultérieure du procédé, à plus grande échelle, sur le marché des carburants d’aviation durables. La certification ASTM de notre procédé est attendue dans les prochaines semaines. »