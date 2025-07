Salaires : les entreprises prévoient une "forte baisse" de leur budget d'augmentations en 2025, selon une enquête

L'enquête note un recentrage des entreprises sur les augmentations individuelles, les augmentations générales étant tombées à un niveau "historiquement bas".

Les entreprises françaises ont fortement réduit les budgets d'augmentation des salaires en 2025 par rapport à l'année précédente, selon une enquête du cabinet Mercer publiée jeudi 10 juillet, dans un contexte de baisse de l'inflation.

Cette enquête sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) montre un budget médian "en net recul", passé de 4% en 2024 à 2,5% en 2025 , sur fond d'inflation en baisse. Et près de 7% des entreprises ont gelé tout ou partie des salaires, "du jamais-vu depuis 2021", selon Mercer.

Climat social "plus tendu"

Les budgets sont assez homogènes quel que soit le secteur d'activité et "pour la deuxième année consécutive", le cabinet note un recentrage sur les augmentations individuelles . Les augmentations générales sont réservées aux non-cadres et sont à un niveau "historiquement bas" avec une médiane à 0,2%, (vs 1% en 2024, 3% en 2023 et 0,43% avant Covid en 2019-2020).

Le cabinet signale aussi un climat social "plus tendu" avec 84% des entreprises ayant finalisé leurs NAO fin mars (vs 93% à la même période en 2024) "dont 21% de PV de désaccord, soit 3 points de plus qu’en 2024".

L'enquête a été réalisée entre octobre 2024 et mars 2025 auprès d’un panel de 222 entreprises implantées en France, par le biais d'un questionnaire en ligne et d'entretiens individuels.