Résultat ajusté en berne pour Equinor, le titre se contracte
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 10:55
En normes publiées (IFRS), le groupe affiche même une perte nette de 204 millions de dollars, loin du bénéfice de 4,18 milliards enregistré au T3 2024. Le gruope pointe une charge d'impôt exceptionnelle de 4,78 milliards de dollars ainsi que 552 millions de dollars de pertes sur placements financiers, liées à une révision des hypothèses de prix à long terme.
Le bénéfice par action ajusté s'établit à 0,37 USD (inférieur aux attentes de 0,58 USD) et en baisse de 48%. En données publiées, le BPA ressort à -0,07 USD, contre 1,34 USD un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires atteint 26,05 milliards de dollars, en légère hausse de 2% sur un an. Cette évolution résulte de prix plus élevés pour les liquides, partiellement compensés par des prix du gaz et des volumes plus faibles.
L'EBIT ajusté s'élève à 6,22 milliards de dollars, en baisse de 10% par rapport aux 6,92 milliards du T3 2024.
Malgré un environnement énergétique moins favorable, le groupe met en avant la stabilité de sa production et la poursuite de ses investissements dans les renouvelables.
Equinor a confirmé sa politique de distribution de capital, incluant un programme de 10 milliards de dollars sur 2024-2025, sous réserve de l'évolution des prix des matières premières.
'Dans l'ensemble, la performance est seulement légèrement inférieure, mais la conversion du résultat en BPA a été fortement affectée par les dépréciations et la fiscalité', analyse Frédéric Lorec, spécialiste du titre chez AlphaValue.
Le broker rapporte par ailleurs que Equinor a légèrement resserré sa guidance, réduisant la contribution attendue du segment MMP (Marketing, Midstream & Processing) à environ 400 millions de dollars par trimestre, contre une fourchette antérieure de 400 à 800 millions et estime que 'la réaction du marché pourrait être négative'.
Le titre cède d'ailleurs un peu plus de 1% à la bourse d'Oslo.
Valeurs associées
|238,550 NOK
|LSE Intl
|-1,69%
