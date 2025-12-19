Trump "n'exclut pas" une guerre avec le Venezuela

Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 19 décembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump n'a pas écarté la possibilité d'une guerre contre le Venezuela, lors d'une interview diffusée vendredi, au moment où les Etats-Unis accentuent leur pression sur Caracas avec un blocus pétrolier, son chef de la diplomatie disant lui que le statu quo est "intolérable".

"Non, je ne l'exclus pas", a déclaré le président américain à la chaîne américaine NBC, lors d'un entretien téléphonique enregistré la veille.

Les Etats-Unis accusent le président vénézuélien Nicolas Maduro, l'une de leurs bêtes noires, d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, ce que l'intéressé dément.

Nicolas Maduro "sait exactement ce que je veux (...). Il le sait mieux que personne", a déclaré Donald Trump, refusant cependant de dire si son objectif était de le renverser.

Le président américain a annoncé en début de semaine un "blocus total" contre des pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio lors d'une conférence de presse à Washington le 19 décembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Il a déclaré lors de l'interview que d'autres saisies de pétroliers auront lieu, après celle la semaine dernière d'un navire qui transportait des barils de brut vénézuélien à destination de Cuba.

Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis cet été, et mené une série de frappes visant des embarcations de trafiquants de drogue présumés dans les Caraïbes et le Pacifique.

Au moins 104 personnes ont été tuées dans ces frappes depuis le début de ces opérations, sans que le gouvernement américain n'ait jamais fourni la moindre preuve que les navires visés étaient effectivement impliqués dans un quelconque trafic.

En parallèle, le président américain agite depuis des semaines la menace d'une intervention terrestre.

- "Changer la dynamique" -

"Il est clair que le statu quo actuel avec le régime vénézuélien est intolérable pour les Etats-Unis", a souligné lors d'une conférence de presse vendredi le secrétaire d'Etat Marco Rubio.

"Donc oui, notre objectif est de changer la dynamique et c'est pourquoi le président fait ce qu'il fait", a-t-il dit.

Pressé de questions, Marco Rubio, qui est lui-même d'origine cubaine et qui a répondu à plusieurs reprises en espagnol, a accusé le "régime illégitime" de Nicolas Maduro de "coopérer avec les narcoterroristes" mais sans aller jusqu'à dire si les Etats-Unis visaient un changement de régime, comme l'en accuse Caracas.

Caracas assure que Washington veut renverser M. Maduro pour s'emparer du pétrole vénézuélien, principale ressource du pays.

"Non seulement ils ne coopèrent pas, ils coopèrent ouvertement avec les terroristes et criminels", a cependant poursuivi le chef de la diplomatie américaine.

Interrogé sur le soutien de la Russie à Nicolas Maduro, Marco Rubio a répondu que les Etats-Unis ne s'inquiétaient pas d'"une escalade avec la Russie", tout en disant ne pas être étonné que Moscou fournisse "un soutien rhétorique" à ce pays.

Il a également affirmé que "rien n'empêcherait" Washington de mettre en place son blocus pétrolier contre le Venezuela.

Des élus de l'opposition démocrate, mais aussi de la majorité présidentielle au Congrès, ont mis en cause la légalité des frappes américaines et exigé que toute opération sur le sol vénézuélien reçoive l'aval du Congrès américain.

Mais Marco Rubio, qui est également conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a répondu qu'"à ce stade, rien ne s'est produit qui nous oblige à informer le Congrès, à obtenir son approbation ou à franchir le seuil d'une guerre".

Par ailleurs, les Etats-Unis ont annoncé vendredi de nouvelles sanctions visant sept membres de la famille de personnes déjà sanctionnées le 11 décembre, dont trois des neveux de M. Maduro.