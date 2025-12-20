 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump annonce de "très lourdes représailles" contre l'EI en Syrie
information fournie par AFP 20/12/2025 à 00:48

Donald Trump lors du retour des dépouilles des deux soldats américains tués en Syrie, le 17 décembre 2025 sur une base militaire du Delaware ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump lors du retour des dépouilles des deux soldats américains tués en Syrie, le 17 décembre 2025 sur une base militaire du Delaware ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump a déclaré vendredi que le groupe Etat islamique était visé par de "très lourdes représailles" en Syrie, après une attaque qui a coûté la vie il y a près d'une semaine à deux militaires américains et un interprète.

"Nous frappons très fort contre des bastions de l'EI", a écrit le président américain sur Truth Social, peu après que le Pentagone eut annoncé le début d'une opération "massive".

L'armée américaine a débuté une opération en Syrie pour "éliminer des combattants du groupe Etat islamique, des infrastructures et des sites d'armement", a fait savoir le chef du Pentagone Pete Hegseth sur X.

Il s'agit d'une "réponse directe" et d'une "déclaration de vengeance" après l'attaque qui a coûté samedi la vie à deux militaires américains et un traducteur à Syrie, a-t-il ajouté, en affirmant: "Aujourd'hui nous avons traqué et tué des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et nous allons continuer."

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom, a précisé que des avions de chasse et des hélicoptères avaient participé aux frappes, avec une vidéo d'illustration.

Des frappes ont été menées dans le désert près de la ville de Homs et dans des zones rurales près de Deir ez-Zor et Raqqa, a affirmé à l'AFP une source sécuritaire syrienne.

Aux explosions ont succédé "des éclats de tirs de calibre moyen dans le désert" au sud-ouest de Raqqa, a déclaré un responsable de la province, ajoutant qu'il s'agit de zones sous le contrôle du gouvernement syrien.

Ce dernier "réitère son solide engagement à combattre l'EI et à s'assurer qu'il ne bénéficie d'aucun refuge sur le territoire syrien," a affirmé le ministère syrien des Affaires étrangères dans une déclaration publiée sur X peu après les frappes américaines, sans toutefois les mentionner directement.

- Première fois -

L'homme qui a tué trois Américains dans la région désertique de Palmyre a été identifié comme étant un membre des forces de sécurité syriennes.

C'est la première fois qu'un tel événement est rapporté en Syrie depuis la prise du pouvoir, il y a un an, d'une coalition islamiste qui a effectué un rapprochement avec les Etats-Unis.

Le groupe jihadiste Etat islamique avait contrôlé la région de Palmyre avant d'être défait en Syrie par une coalition internationale en 2019.

Malgré sa défaite, ses combattants repliés dans le vaste désert syrien continuent épisodiquement de mener des attaques.

Lors de la visite du président intérimaire syrien, Ahmad al-Chareh, à Washington le mois dernier, Damas avait rejoint la coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis.

Les forces américaines en Syrie sont notamment déployées dans les zones sous contrôle kurde dans le nord, ainsi que dans la base d'Al-Tanf, près de la frontière jordanienne.

Le retour au pouvoir de Donald Trump, sceptique de manière générale sur les déploiements de soldats américains à l'étranger, pose la question du maintien de cette présence militaire.

Le Pentagone avait annoncé en avril que les Etats-Unis réduiraient de moitié le nombre de soldats américains en Syrie, dont l'effectif total actuel n'est pas officiellement connu.

Syrie
Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 19 décembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump "n'exclut pas" une guerre avec le Venezuela
    information fournie par AFP 19.12.2025 23:51 

    Donald Trump n'a pas écarté la possibilité d'une guerre contre le Venezuela, lors d'une interview diffusée vendredi, au moment où les Etats-Unis accentuent leur pression sur Caracas avec un blocus pétrolier, son chef de la diplomatie disant lui que le statu quo ... Lire la suite

  • Le président des Jeunes Agriculteurs (JA) Pierrick Horel (C) et sa délégation à leur arrivée à Matignon à Paris le 19 décembre 2025 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Mobilisation agricole: suspense autour d'une possible trêve pour Noël
    information fournie par AFP 19.12.2025 23:21 

    Les appels à une "trêve de Noël" se multiplient après l'annonce du report de l'accord UE-Mercosur et les syndicats agricoles, reçus vendredi à Matignon, sont partagés sur la suite des blocages pour protester contre la gestion par le gouvernement de la dermatose ... Lire la suite

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street termine en hausse, la tech reprend des forces
    information fournie par AFP 19.12.2025 22:37 

    La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi, poussée par un regain d'intérêt pour les grands noms de la tech après une série de bonnes nouvelles pour le secteur. L'indice Nasdaq -à forte coloration technologique- a avancé de 1,31%, le Dow Jones a pris 0,38%, ... Lire la suite

  • Pierre Guillaume Mercadal (L), leader de la Coordination rurale de Tarn-et-Garonne (CR 82), participe au blocage de l'A20 près de Montauban, le 18 décembre 2025 ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Colère agricole: des barrages levés, d'autres subsistent dans le Sud-Ouest
    information fournie par AFP 19.12.2025 20:06 

    Des barrages d'agriculteurs ont été levés vendredi dans le Sud-Ouest, mais plusieurs blocages subsistent sur des axes routiers et autoroutiers, malgré les appels du gouvernement à une "trêve de Noël", alors que débutent les vacances scolaires. Après le retrait ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank