Restaurant Brands : des revenus trimestriels en croissance mais sous les attentes

(AOF) - Restaurant Brands a publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes, pénalisé par la faible demande dans ses chaînes de restaurants. La maison-mère de Burger King a déclaré un bpa de 75 cents contre 78 cents attendu. Les revenus sur la période s'affichent en croissance de 21% à 2,11 milliards de dollars contre 2,15 milliards de dollars attendus.

Restaurant Brands a maintenu ses perspectives à long terme de croissance des ventes comparables de plus de 3% et de hausse du résultat d'exploitation ajusté en organique de plus de 8% en moyenne de 2024 à 2028.

