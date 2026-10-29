Restaurant Brands dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à l'affluence générée par les offres promotionnelles de Burger King

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Restaurant Brands International

QSR.N , QSR.TO a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d’affaires comparable du troisième trimestre, les formules à prix avantageux et les nouveaux produits proposés ayant attiré davantage de clients dans ses restaurants Burger King aux États-Unis.

Des offres promotionnelles telles que le "Whopper Wednesday", les formules "2 pour 5 $" et "3 pour 7 $", associées à des campagnes marketing et à de nouvelles boissons comme le matcha, ont attiré des clients qui, sans cela, auraient peut-être mangé chez eux, aidant ainsi l’entreprise à résister au ralentissement général du secteur qui a pesé sur les ventes de ses concurrents, notamment McDonald’s MCD.N et Wendy’s WEN.O .

Les ventes à périmètre constant des restaurants Burger King aux États-Unis ont progressé de 8,4% au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre une hausse de 3,2% un an plus tôt. La progression globale des ventes à périmètre constant de l’entreprise, à 3,8%, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 3,25%, selon les données compilées par LSEG.

Chipotle Mexican Grill CMG.N , propriétaire de la chaîne de burritos, a également dépassé les estimations de ventes comparables pour le troisième trimestre , grâce à ses efforts marketing et à des offres promotionnelles à durée limitée.

Burger King investit jusqu’à 700 millions de dollars d’ici 2028 dans le cadre de son plan pluriannuel "Reclaim the Flame", visant à stimuler les ventes et la rentabilité des franchisés. Jusqu’à 550 millions de dollars de cette somme sont consacrés à "Royal Reset", un programme de rénovation, de modernisation technologique des restaurants et de renouvellement des équipements de cuisine.

Au 30 septembre, l’entreprise avait déjà financé 198 millions de dollars de ce programme.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires trimestriel à périmètre constant de sa chaîne Tim Hortons a progressé de 1,8% au Canada, contre 0,1% au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires à périmètre constant de sa branche Popeyes Louisiana Kitchen a reculé de 2,2%, après une baisse de 5,2% au deuxième trimestre.

La société a augmenté les prix de ses menus de quelques pour cent afin de compenser la hausse des coûts des matières premières telles que le bœuf, comme elle l’avait indiqué lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre.

Le bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre s’est établi à 1,10 dollar, contre 1,03 dollar un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à 1,09 dollar par action.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, à 2,53 milliards de dollars, s’est révélé légèrement inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 2,54 milliards de dollars.