Restaurant Brands chute après l'annonce de ses résultats trimestriels

7 août - ** Les actions de Restaurant Brands QSR.TO QSR.N ont baissé de 5 % à 65,45 $

** L'action devrait connaître sa pire journée en quatre mois, si les pertes se maintiennent

** La société déclare un bénéfice ajusté par action de 94 cents, manquant les estimations des analystes de 97 cents, selon les données compilées par LSEG, pénalisé par la chaîne d'approvisionnement plus élevée et les coûts des produits de base

** Cependant, les ventes trimestrielles ont dépassé les estimations, grâce à un marketing robuste dans les régions principales comme les États-Unis.

** QSR affiche un chiffre d'affaires de 2,41 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 2,32 milliards de dollars, ** Des concurrents tels que McDonald's MCD.N ont battu les estimations trimestrielles des ventes mondiales à magasins comparables

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 8 % au cours des 12 derniers mois