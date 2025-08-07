 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 717,50
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Restaurant Brands chute après l'annonce de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de Restaurant Brands QSR.TO QSR.N ont baissé de 5 % à 65,45 $

** L'action devrait connaître sa pire journée en quatre mois, si les pertes se maintiennent

** La société déclare un bénéfice ajusté par action de 94 cents, manquant les estimations des analystes de 97 cents, selon les données compilées par LSEG, pénalisé par la chaîne d'approvisionnement plus élevée et les coûts des produits de base

** Cependant, les ventes trimestrielles ont dépassé les estimations, grâce à un marketing robuste dans les régions principales comme les États-Unis.

** QSR affiche un chiffre d'affaires de 2,41 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre des estimations de 2,32 milliards de dollars, ** Des concurrents tels que McDonald's MCD.N ont battu les estimations trimestrielles des ventes mondiales à magasins comparables

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 8 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

MCDONALD'S
306,818 USD NYSE -0,23%
RESTAURANT BRAND
90,210 CAD TSX -4,36%
RESTAURANT BRAND
65,525 USD NYSE -4,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank