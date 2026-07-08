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ResMed va céder sa division logicielle MatrixCare pour 490 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 00:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ResMed RMD.N a annoncé mardi qu'elle allait céder son activité logicielle MatrixCare à la société de capital-investissement Frazier Healthcare Partners pour un montant de 490 millions de dollars en espèces, alors que l'entreprise spécialisée dans les technologies de la santé concentre davantage ses efforts sur le sommeil, la respiration et les soins à domicile.

ResMed, qui fabrique des appareils destinés à la prise en charge de l’apnée du sommeil, a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser le produit net de la vente pour restituer du capital à ses actionnaires, notamment par le biais d’un programme accéléré de rachat d’actions, ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise.

* L’opération porte sur MatrixCare et les offres logicielles associées historiquement commercialisées sous cette marque, notamment Healthcare First, Citus ainsi que les solutions de soins à domicile et de soins palliatifs, mais exclut l’activité Brightree de ResMed aux États-Unis et MEDIFOX DAN en Allemagne.

* MatrixCare fournit des solutions logicielles à plus de 15 000 prestataires sur les marchés des soins infirmiers spécialisés, des résidences pour personnes âgées, des soins de longue durée, des soins à domicile et des soins palliatifs.

* Selon les résultats préliminaires publiés par ResMed, MatrixCare a généré environ 220 millions de dollars de chiffre d’affaires et environ 55 millions de dollars de résultat d’exploitation ajusté au cours de l’exercice 2026.

* “ Cette décision s’inscrit dans la stratégie 2030 de ResMed, qui consiste à se concentrer sur des opportunités à forte croissance et évolutives dans les domaines de la santé du sommeil, de la santé respiratoire et des soins de santé connectés à domicile”, a déclaré la société.

* ResMed a indiqué que les accords de services de transition conclus avec Frazier devraient contribuer à assurer la continuité des systèmes et des opérations, et compenser en grande partie les coûts irrécupérables au cours de la première année suivant la finalisation de la transaction.

* La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l’exercice 2027 de ResMed.

* La société a également indiqué que l’acquisition de Noctrix, récemment finalisée, devrait générer environ 30 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2027, tout en réduisant le bénéfice ajusté par action d’environ 20 cents.

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