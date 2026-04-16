Résiliation du contrat de liquidité avec Gilbert Dupont Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Invest Securities

VAZIVA annonce la résiliation de son contrat de liquidité avec Gilbert Dupont, effectif à compter du 16 avril 2026, et la mise en place d’un nouveau contrat avec Invest Securities pour une durée initiale de 2 ans. Ce nouveau partenariat vise à améliorer la liquidité du titre et à assurer la régularité des cotations sur Euronext Growth Paris. Il s’accompagne de moyens dédiés de 3 948 actions et 47 417,03 €. Cette évolution s’inscrit dans une démarche d’optimisation de la gestion du titre en Bourse, conformément à la réglementation en vigueur.