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Résiliation du contrat de liquidité avec Gilbert Dupont Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Invest Securities
information fournie par Boursorama CP 16/04/2026 à 08:00

VAZIVA annonce la résiliation de son contrat de liquidité avec Gilbert Dupont, effectif à compter du 16 avril 2026, et la mise en place d’un nouveau contrat avec Invest Securities pour une durée initiale de 2 ans. Ce nouveau partenariat vise à améliorer la liquidité du titre et à assurer la régularité des cotations sur Euronext Growth Paris. Il s’accompagne de moyens dédiés de 3 948 actions et 47 417,03 €. Cette évolution s’inscrit dans une démarche d’optimisation de la gestion du titre en Bourse, conformément à la réglementation en vigueur.

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