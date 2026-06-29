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Réseaux sociaux-L'Australie muscle son arsenal juridique face à la "big tech"
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 10:19

L'Australie présentera lundi au Parlement de nouvelles mesures visant à renforcer l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, en accordant davantage de pouvoirs au régulateur de la sécurité en ligne afin de poursuivre les géants du numérique qui ne respecteraient pas la réglementation.

Cette initiative intervient après l’entrée en vigueur, en décembre, de restrictions inédites dans le monde, une politique suivie de près par de nombreux pays souhaitant s’en inspirer, alors que des éléments montrent que des enfants parviennent encore à accéder aux plateformes.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que trop d’enfants utilisaient encore les réseaux sociaux et que les entreprises technologiques n’en faisaient pas assez pour respecter la législation.

"Nous mettons aujourd’hui un terme aux pratiques des entreprises de réseaux sociaux et nous renforçons les changements que nous avons déjà adoptés et que nous sommes prêts à poursuivre", a-t-il déclaré aux journalistes à Canberra.

"Aujourd’hui, nous présenterons un projet de loi qui va plus loin afin de garantir que les entreprises de réseaux sociaux fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher les moins de 16 ans d’utiliser leurs plateformes."

Le régulateur australien enquête sur de possibles manquements de cinq plateformes: Facebook et Instagram de Meta

META.O , Snapchat SNAP.N , TikTok et YouTube de Google

GOOGL.O .

Meta, Google et Snapchat n’ont pas immédiatement réagi. TikTok a refusé de commenter.

Anthony Albanese a appelé l’opposition conservatrice à soutenir le texte, rappelant que la loi initiale avait été adoptée avec un soutien bipartisan.

Les modifications annoncées dimanche prévoient de doubler le montant maximal des amendes, qui passeraient de 49,5 millions de dollars australiens (29,95 millions d'euros) à 99 millions de dollars australiens.

Elles accorderaient également à l’organisme australien indépendant de réglementation de la sécurité en ligne, eSafety Commissioner, le pouvoir d’exiger des documents tels que des procès-verbaux de conseils d’administration et des courriels internes, afin de garantir que les procédures judiciaires engagées contre les plateformes qui ne respectent pas leurs obligations soient "aussi solides que possible", a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells.

"Mon message aux géants de la tech est le suivant: nous n’allons pas nous arrêter là. Chaque effort que vous déployez pour contrecarrer ces lois se heurtera à nos efforts pour les faire respecter", a-t-elle déclaré.

"Si le commissaire à la sécurité en ligne constate que des entreprises ne font pas tout ce qui est en leur pouvoir pour se conformer à la réglementation, elles subiront toute la rigueur de la législation."

(Reportage Christine Chen à Sydney, avec la contribution de Byron Kaye, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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