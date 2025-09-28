République tchèque-Des comptes TikTok ont soutenu les extrêmes avant les législatives-Etude

par Jan Lopatka

Des centaines de comptes anonymes sur la plate-forme de partage de vidéos TikTok ont été de plus en plus actifs dans la diffusion d'argumentaires pro-russes et dans le soutien aux partis radicaux avant les élections législatives des 3 et 4 octobre en République tchèque, a déclaré dimanche Online Risk Labs, un groupe d'analystes.

Online Risk Labs indique avoir identifié 286 comptes TikTok qui se soutiennent mutuellement en relayant leurs contenus respectifs. Selon le groupe, ces comptes totalisent entre cinq et neuf millions de vues par semaine, soit davantage que la portée cumulée des dirigeants des principaux partis.

"Les comptes ne s'alignent pas sur une seule entité politique, mais démontrent plutôt leur soutien à plusieurs partis radicaux et extrémistes simultanément", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Près d'un quart des Tchèques utilisent TikTok, selon les médias locaux, soit une proportion plus faible qu'en Roumanie, où l'élection présidentielle a été annulée l'année dernière à la suite d'accusations d'ingérence russe par le biais de comptes sur la plate-forme, que Moscou a rejetées.

L'organisme tchèque de surveillance des télécommunications CTU a déclaré avoir reçu plusieurs plaintes concernant des centaines de comptes sur TikTok.

"Nous avons jugé ces suggestions pertinentes et les avons transmises à la Commission européenne en tant qu'organe de surveillance des grandes plate-formes", a déclaré le CTU à Reuters, ajoutant être en contact avec TikTok.

TikTok et le ministère tchèque de l'Intérieur n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

Les comptes signalés par Online Risk Labs ont exprimé leur soutien à des partis tels que le SPD d'extrême droite, en troisième position dans la plupart des sondages d'opinion avec un score d'environ 13%, ainsi qu'à la formation Stacilo ! d'extrême gauche, que les sondages président légèrement au-dessus du seuil de 5% nécessaire pour remporter des sièges.

Les deux partis estiment que République tchèque devrait quitter l'Otan et l'Union européenne.

Selon Online Risk Labs, les candidats promus par les comptes TikTok n'en sont pas nécessairement conscients.

Selon les derniers sondages en vue des législatives, le parti d'opposition ANO de l'ancien premier ministre Andrej Babis est donné largement en tête du scrutin face à la coalition de centre-droit SPOLU du premier ministre Petr Fiala.

ANO pourrait avoir besoin du soutien du SPD et de Stacilo ! pour former une majorité.

