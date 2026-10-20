REPUBLIÉ - MISE À JOUR N° 5-Musk et Anthropic présentent deux approches opposées de la philanthropie à l'ère de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ce nouveau fonds pourrait acquérir 2 % d'actions supplémentaires pour chaque hausse de 50 % de la valorisation d'Anthropic

* Ce fonds pourrait soutenir les initiatives visant à faire face à l’impact de l’IA sur le marché du travail, mais ne sera pas utilisé à des fins de lobbying

* Musk déclare qu’il “offrira une de ses actions SpaceX à chaque enfant américain” l’année prochaine

* La participation de 5 % d’Anthropic pourrait valoir entre 75 et 100 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

(Réécriture des paragraphes 1 à 3 et ajout du commentaire du président Trump publié sur Truth Social au paragraphe 14)

par Deborah Mary Sophia et Abu Sultan

Anthropic et Elon Musk ont présenté des projets radicalement différents concernant le partage d’une partie des bénéfices générés par le boom de l’IA, une divergence qui pourrait déterminer la manière dont les retombées financières de cette technologie profiteront au grand public.

Le créateur des modèles Claude a déclaré ce week-end qu’il consacrait 5 % de ses actions à un nouveau fonds sans précédent destiné au “bien public”, tandis que Musk s’est engagé lundi à offrir une action SpaceX à “chaque enfant américain”, plaidant en faveur de telles distributions directes alors que ce secteur en plein essor fait l’objet d’une surveillance publique accrue.

Les failles de sécurité impliquant des systèmes d’IA et les avertissements des leaders du secteur, selon lesquels un développement effréné de cette technologie pourrait présenter des risques graves, voire existentiels, ont renforcé les inquiétudes concernant la sécurité de l’IA, venant s’ajouter à l’angoisse du public face aux pertes d’emploi.

Alors qu’Anthropic mise sur la redistribution des richesses par le biais de dons à des associations à but non lucratif et de contributions directes à des populations spécifiques, Musk, l’homme le plus riche du monde avec une fortune nette de près de 1.000 milliards de dollars, a déclaré qu’il recommandait de “donner les actions directement au public”.

“L’année prochaine, je donnerai une de mes actions SpaceX à chaque enfant américain. Ce sera la première d’une longue série”, a déclaré Musk, qui dirige SpaceXSI, concurrent d’Anthropic, dans un message publié tôt lundi matin. En juin, il détenait environ 6,42 milliards d’actions de la société.

L’action SpaceX SPCX.O a clôturé en hausse d’environ 1 % lundi.

Anthropic a indiqué que cette initiative lui donnerait davantage de flexibilité et d’envergure pour effectuer des dons au profit de l’humanité. La société prévoit l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire en tant que “public benefit corporation” , une structure juridique qui impose à la direction de trouver un équilibre entre les intérêts publics généraux et les objectifs de rentabilité.

Cette introduction en bourse pourrait valoriser l’entreprise à environ 2.000 milliards de dollars, bien que Reuters ait révélé en exclusivité la semaine dernière que certains investisseurs envisageaient une valorisation inférieure, de l’ordre de 1.500 milliards de dollars. Une participation de 5 % dans ce fonds serait alors évaluée entre 75 et 100 milliards de dollars.

Cela éclipserait la valeur potentielle, pourtant déjà considérable, de la distribution gratuite d’actions prévue par Musk, qui s’élèverait à environ 11 milliards de dollars aux cours actuels, sur la base des chiffres du recensement américain indiquant qu’il y a 72 millions d’enfants aux États-Unis.

“Donner directement aux gens des actions, qui constituent des participations dans l’économie de demain, est la solution”, a déclaré Musk.

L’initiative de Musk intervient plusieurs mois après le lancement par la Maison Blanche des “Trump Accounts”, un programme d’investissement couvrant toute la vie qui offrira aux citoyens américains nés entre 2025 et 2028 un compte d’investissement financé par l’État d’un montant de 1.000 dollars, que les familles pourront alimenter.

Les particuliers et les entreprises ayant la possibilité de faire don d’actions à ces comptes, de nombreuses grandes entreprises américaines, notamment Dell DELL.N , Visa V.N , Micron MU.O et Delta Air Lines DAL.N , se sont déjà engagées à soutenir le programme par le biais de contributions de leur part ou de financements supplémentaires.

“UN GRAND MERCI à notre ami légendaire, Elon Musk, pour son incroyable générosité en offrant des actions SpaceX à des millions d’enfants américains par le biais des “TRUMP ACCOUNTS”!”, a déclaré le président Donald Trump dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux Truth Social.

SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande visant à savoir si les dons d’actions SpaceX effectués par Musk seraient liés aux “Trump Accounts” ou s’ils seraient assortis d’une période de blocage.

Plus tôt cette année, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et son mari s’étaient engagés à offrir une partie de leurs actions SpaceX à chacun des plus de 2 millions d’enfants concernés par l’initiative de Trump.

“Ça fait beaucoup d’actions… Je suis sûr que quelqu’un sera ravi de les recevoir”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management, qui ne détient pas d’actions SpaceX dans les portefeuilles qu’il gère, à propos de l’annonce de Musk.

“Cela ressemble à un coup de pub… Cela suscitera-t-il un sentiment positif auprès du public? Peut-être.”

Michael Dell et son épouse Susan se sont engagés à verser 6,25 milliards de dollars en espèces au profit des “Trump Accounts”, destinés spécifiquement aux enfants défavorisés. En revanche, la valeur de la contribution de Musk dépendra de l’évolution souvent volatile du cours de l’action SpaceX.

La plupart des actions philanthropiques de Musk ont été menées par l’intermédiaire de la Fondation Musk, qui détiendrait plus de 14 milliards de dollars d’actifs.

Warren Buffett, président émérite de Berkshire Hathaway

BRKa.N et l’une des figures les plus emblématiques de la philanthropie, aurait donné 60 milliards de dollars à ce jour, et la majeure partie du reste de sa fortune, estimée à environ 150 milliards de dollars, serait également destinée à des œuvres caritatives. La Fondation Bill & Melinda Gates a distribué plus de 100 milliards de dollars depuis sa création en 2000, une partie de cette somme provenant des dons de Warren Buffett.

IMPACT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ÉVOQUÉ

Anthropic, qui se positionne comme un laboratoire d’IA privilégiant la sécurité avant tout, a déclaré que l’IA pourrait présenter “des risques catastrophiques ou existentiels pour l’humanité”.

Dans un article de blog, l’entreprise a précisé que son Fonds d’intérêt public pourrait soutenir des initiatives telles que des distributions directes à des populations spécifiques et des efforts visant à faire face à l’impact de l’IA sur le marché du travail, s’appuyant sur un engagement de 200 millions de dollars annoncé précédemment pour étudier et contrer les perturbations du marché du travail.

Le fonds proposé serait constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée détenue à 100 % par Anthropic et recevrait, à la discrétion du conseil d’administration, 2 % supplémentaires des actions d’Anthropic pour chaque augmentation de 50 % de la valeur de l’entreprise au-delà d’un seuil de référence qui n’a pas encore été divulgué.

Des entreprises mondiales ont supprimé des milliers d’emplois après avoir investi massivement dans l’IA, nombre d’entre elles, principalement des entreprises technologiques, invoquant les gains d’efficacité résultant de l’adoption rapide de cette technologie.

PAS POUR DES DONS POLITIQUES

Le géant de l’IA a déclaré qu’aucune des participations détenues par son fonds ne serait utilisée à des fins de lobbying ou de dons politiques, que ce soit aux États-Unis ou à l’étranger.

Les décideurs politiques américains envisagent actuellement de renforcer la surveillance de l’IA, et les entreprises redoublent d’efforts pour influencer la manière dont cette technologie sera réglementée.

Compte tenu de l’engagement de ses cofondateurs à faire don de 80 % de leurs parts et d’un programme de contrepartie des dons des employés, environ 20 % des actions d’Anthropic seront consacrées à des fins d’intérêt public, à l’exclusion de toute action supplémentaire ajoutée ultérieurement.

Anthropic a indiqué qu’elle donnerait prochainement plus de détails sur la gouvernance du fonds, sa structure et les seuils d’évaluation susceptibles d’augmenter sa participation.