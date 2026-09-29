REPUBLIÉ - MISE À JOUR N° 2-Pepco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir clôturé un quatrième trimestre en forte progression

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* La croissance du résultat net sous-jacent devrait désormais dépasser les 60 % pour l'exercice se terminant jeudi

* Pepco annonce un programme de rachat d’actions de 400 millions d’euros après un quatrième trimestre solide

* La pression budgétaire en Europe occidentale pousse davantage de consommateurs vers les chaînes de magasins discount, selon le directeur général

par Marta Maciag

Le distributeur à bas prix Pepco PCOP.WA a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice net pour l’ensemble de l’exercice et a annoncé mardi un nouveau programme de rachat d’actions de 400 millions d’euros (454 millions de dollars), invoquant une fin d’année solide après une "année de transformation".

La société cotée à Varsovie prévoit que la croissance de son bénéfice net sous-jacent dépassera 60 % au cours de l’exercice financier qui s’achève jeudi, contre une prévision antérieure de plus de 50 %. Elle table également sur un chiffre d’affaires annuel supérieur à 4,5 milliards d’euros, soit dans le haut de sa fourchette de prévisions de croissance comprise entre 6 % et 8 %.

Ces perspectives ont été revues à la hausse après un quatrième trimestre solide, au cours duquel le chiffre d’affaires à périmètre constant, hors biens de grande consommation, a progressé de 9,5 % au 20 septembre, soit la meilleure performance depuis la refonte stratégique de Pepco, qui a notamment inclus la cession de Poundland au Royaume-Uni l’année dernière.

Le directeur général de Pepco, Stephan Borchert, a déclaré à Reuters que les accords à long terme avec les fournisseurs et la flexibilité des délais de la chaîne d’approvisionnement avaient permis à l’entreprise d’obtenir des prix favorables et qu’elle abordait donc le nouvel exercice financier avec confiance, malgré les inquiétudes persistantes dans l’ensemble du secteur.

"Nous sommes là pour atténuer et relever les défis", a déclaré M. Borchert, faisant référence aux problèmes liés à un environnement macroéconomique incertain, à une confiance des consommateurs en berne et à la hausse des coûts salariaux et des prix des carburants.

À 09h30 GMT, l’action Pepco affichait une hausse de 2,7%.

LA CLASSE MOYENNE SE TOURNE VERS LE DISCOUNT

Pepco observe des dynamiques contrastées sur ses différents marchés, allant de l’augmentation des revenus disponibles en Europe centrale et orientale à un resserrement des budgets des ménages en Europe occidentale, ce qui pousse les consommateurs vers les chaînes de magasins discount, a expliqué M. Borchert.

"Nous constatons, en particulier sur les marchés plus matures, un glissement de la classe moyenne vers des concepts comme le nôtre", a-t-il déclaré, fondant son analyse sur les prix unitaires et les données de paiement. L’Italie et l’Espagne, où la classe moyenne totalise environ 100 millions de clients potentiels, font partie de ces marchés, a-t-il ajouté.

Interrogé sur la concurrence sur le marché polonais, fief de Pepco, où de nouveaux acteurs du discount tels que Shockprice de Modivo MDVP.WA et Sinsay de LPP LPPP.WA se disputent des parts de marché, M. Borchert a déclaré qu’il comptait sur le réseau de plus de 1 400 magasins de Pepco et sur ses gammes de produits constamment renouvelées pour fidéliser la clientèle.

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