REPUBLIÉ - MISE À JOUR 1-L'administration Trump s'apprête à imposer des frais de plus de 100.000 dollars pour les visas de travail H-1B

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'un lien défectueux dans le paragraphe 2 de l'article du 24 août)

* Le projet de règlement prolongerait la redevance instaurée par Trump l'année dernière

* La redevance serait fixée à 103.265 dollars, selon un avis publié au Federal Register

* L'administration fait appel de la décision du juge estimant cette redevance illégale

* Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large en matière d'immigration et de visas de travail

par Daniel Wiessner

L’administration du président Donald Trump a publié lundi un projet de règlement visant à codifier une redevance sans précédent de plus de 100.000 dollars sur les nouveaux visas H-1B destinés aux travailleurs étrangers hautement qualifiés, qui a été bloquée par les tribunaux.

Cette redevance, imposée pour la première fois à titre temporaire par Trump l’année dernière, augmente considérablement le coût de ces visas, sur lesquels les secteurs de la technologie, de l’éducation et de la recherche s’appuient fortement. En juin, un juge fédéral a jugé que cette redevance était illégale et a empêché l'administration Trump de la percevoir. Une cour d'appel de Boston réexamine actuellement cette décision tandis qu'un autre tribunal examine si un juge a correctement rejeté un recours contre cette redevance formé par un important groupe d'entreprises.

L’augmentation temporaire des frais décidée par Trump expire en septembre, un an après son entrée en vigueur. Le projet de règlement du département américain de la Sécurité intérieure, publié lundi au Journal officiel fédéral, rendrait permanent ce montant de 103.265 dollars. Il pourrait être adopté d’ici la fin de l’année. Le programme H-1B permet aux employeurs américains d’embaucher des travailleurs étrangers ayant suivi une formation dans des domaines spécialisés et propose 65.000 visas par an, auxquels s’ajoutent 20.000 visas destinés aux travailleurs titulaires d’un diplôme de troisième cycle, valables pour une durée de trois à six ans. Avant le décret de Trump, ces visas étaient généralement assortis de frais compris entre 2.000 et 5.000 dollars.

Le décret de Trump ne s’appliquait pas aux visas accordés aux ressortissants étrangers déjà présents aux États-Unis avec un visa étudiant – qui représentent une part importante des nouveaux bénéficiaires du programme H-1B – ni aux renouvellements de visas en cours, mais il semblait que la règle proposée s’y appliquerait.

DÉBAT SUR LE PROGRAMME DE VISAS Trump, un républicain, et d’autres détracteurs du programme H-1B affirment qu’il fait l’objet d’abus de la part de nombreuses entreprises qui remplacent des travailleurs américains par une main-d’œuvre étrangère moins coûteuse. Mais les organisations patronales et de nombreuses entreprises ont déclaré que ce programme de visas était nécessaire pour pallier le manque de travailleurs américains qualifiés pour certains postes et pour permettre aux entreprises américaines de recruter les meilleurs talents.

Selon des documents judiciaires, environ 70 employeurs avaient versé les 100.000 dollars de frais pour un total de 85 demandes de visa à la fin du mois de février.

En imposant ces frais, Donald Trump a invoqué le pouvoir dont dispose le président, en vertu de la loi sur l’immigration, de restreindre l’entrée de certains ressortissants étrangers qui porteraient atteinte aux intérêts américains. Ces frais sont contestés par la Chambre de commerce des États-Unis , le plus grand groupe de pression patronal américain, par des États dirigés par des démocrates et par une coalition de syndicats et d’employeurs. Ces actions en justice pourraient être modifiées afin de contester la règle proposée cette semaine une fois qu’elle aura été finalisée.

LES CONTESTATIONS JURIDIQUES SE MULTIPLIENT

Les plaignants font valoir que le pouvoir de Trump de restreindre l’entrée sur le territoire ne lui permet pas de passer outre la loi qui a institué le programme de visas H-1B. Les États et les groupes qui ont intenté des actions en justice affirment également que le ministère de la Sécurité intérieure ne peut imposer de redevances, de taxes ou d’autres moyens de générer des recettes pour les États-Unis sans l’autorisation du Congrès.

L’administration Trump soutient que ces frais ne constituent pas un impôt au sens traditionnel du terme et que les tribunaux n’ont guère le pouvoir de remettre en cause l’autorité du président en matière de restriction d’entrée sur le territoire. Dans le contexte de la répression plus large menée par Trump en matière d’immigration, les employeurs ont déposé l’année dernière environ 344.000 demandes de visas H-1B, soit une baisse de plus de 25 % par rapport à 2024 et moins de la moitié des 759.000 visas demandés en 2023, selon les données des Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis. L’administration Trump a également ordonné un renforcement des contrôles de sécurité des candidats au visa H-1B et proposé un nouveau processus de sélection des visas qui favoriserait les travailleurs hautement qualifiés et mieux rémunérés. Plus tôt en août, le ministère de la Sécurité intérieure a, dans une réglementation distincte, ajouté des frais pouvant atteindre 4.500 dollars aux demandes de prolongation de séjour des travailleurs titulaires d’un visa H-1B ou de transfert vers les États-Unis d’employés basés dans d’autres pays.