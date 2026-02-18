 Aller au contenu principal
Republic Services prévoit une année 2026 en demi-teinte, les actions chutent
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 00:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Republic Services RSG.N a prévu un bénéfice et un chiffre d'affaires pour 2026 inférieurs aux estimations de Wall Street mardi, en raison de la faiblesse persistante de la demande pour son activité principale de solutions environnementales.

Les actions de la société de gestion des déchets ont chuté de plus de 2 % après la cloche.

La demande pour les services de collecte et de traitement des déchets de la société reste faible en raison de la faiblesse persistante de ses principaux marchés de la construction et de la fabrication. L'activité manufacturière américaine a reculé en octobre , novembre et décembre , les politiques tarifaires du président Donald Trump ayant entraîné une hausse des coûts des intrants et une baisse des commandes pour les usines. Une crise d'accessibilité sur le marché du logement du pays pèse également sur les projets résidentiels, avec moins de permis de construire délivrés pour les constructions futures .

Republic Services prévoit un bénéfice annuel ajusté par action de 7,20 $ à 7,28 $ en 2026, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 7,31 $, selon les données compilées par LSEG.

Ses prévisions de revenus annuels ont également manqué les attentes, à 17,05 milliards de dollars à 17,15 milliards de dollars, en dessous des estimations de 17,33 milliards de dollars.

Les augmentations de prix dans l'ensemble des activités de l'entreprise basée en Arizona ont toutefois contribué à l'amélioration de son chiffre d'affaires et de ses marges bénéficiaires au cours du quatrième trimestre.

"Grâce à une tarification saine et à une gestion disciplinée des coûts, nous avons réussi à surmonter les vents contraires de la demande cyclique", a déclaré le directeur général Jon Vander Ark.

Le bénéfice trimestriel ajusté a augmenté de 11,4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,76 $ par action, alors que les estimations étaient de 1,62 $ par action.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre a augmenté de 2,2 % pour atteindre 4,14 milliards de dollars.

