Republic Services chute, le chiffre d'affaires du troisième trimestre est inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de la société de gestion des déchets Republic Services RSG.N ont baissé de plus de 2 % à environ 206 $ avant le marché

** La société n'a pas atteint les estimations de revenus du 3e trimestre jeudi, en raison de la faiblesse des volumes dans son activité de collecte de déchets résidentiels

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 4,21 milliards de dollars, contre 4,25 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Elle s'attend à ce que les revenus soient proches de la limite inférieure de sa fourchette de prévision pour l'année entière, soit 16,67 milliards de dollars à 16,75 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,90 $/action, supérieur aux estimations de 1,78 $/action

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 4,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

REPUBLIC SERVICE
209,800 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

