Repsol n'est pas pressée de mettre en bourse sa division amont aux États-Unis, déclare son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sergio Goncalves et Javi West Larrañaga

La société espagnole Repsol REP.MC n'est pas pressée de coter en bourse sa division de production pétrolière et gazière aux États-Unis, a déclaré jeudi son directeur général, Josu Jon Imaz, tempérant ainsi les attentes concernant une introduction en bourse ou une fusion inversée dans un avenir proche.

Imaz avait déclaré à la fin de l'année dernière que la division amont se préparait à une opération de liquidité en 2026, ce qui pourrait signifier une introduction en bourse ou une fusion inversée avec une société cotée aux États-Unis.

Il a déclaré jeudi que, bien que la division soit techniquement prête à « se lancer sur le marché américain », il y aurait probablement un moment plus opportun, car les fondamentaux du secteur amont devraient encore s'améliorer dans les mois à venir.

"Nous sommes satisfaits de la situation actuelle et nous n'allons pas nous précipiter vers une opération de liquidité à court terme", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique, interrogé sur une éventuelle introduction en bourse ou son alternative, la fusion inversée.

Imaz s'est exprimé après que le plus grand opérateur de raffineries d'Espagne a publié de solides résultats trimestriels .

Repsol et son partenaire dans l'unité en amont, le fonds de capital-investissement américain EIG, qui détient une participation de 25 %, "partagent pleinement ce point de vue", a ajouté Imaz.

En 2022, Repsol a cédé cette participation dans le cadre d’une opération valorisant l’ensemble de l’activité à l’époque à 19 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), dette comprise. La transaction prévoyait une éventuelle cotation aux États-Unis à partir de 2026, sous réserve des conditions du marché.

Cette unité regroupe des actifs dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis — en particulier le projet pétrolier Pikka en Alaska, l’un des principaux moteurs de croissance du groupe — ainsi qu’au Brésil, au Mexique, en Libye et au Venezuela.

Imaz a déclaré que les activités en amont de Repsol affichaient une progression globale significative, citant les développements au Venezuela "où la production augmente grâce au soutien du gouvernement vénézuélien et des autorités américaines", ainsi que les avancées en Alaska et en Libye.