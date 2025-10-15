 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 090,00
+0,14%
Indices
Chiffres-clés

Repsol lance une plateforme d'agents intelligents pour accélérer sa transformation digitale
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 12:52

Repsol annonce le lancement d'une plateforme innovante de création d'agents intelligents, développée avec Accenture, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de digitalisation.

Ce projet pilote permet aux équipes de concevoir des systèmes multi-agents capables de s'auto-organiser et d'exécuter des tâches collaboratives, améliorant ainsi les flux de travail et la productivité.

Selon Susana Meseguer, directrice générale Digitalisation et Services, cette initiative illustre l'ambition de Repsol d'être à la pointe des technologies disruptives dans l'énergie.

Pionnier dans l'usage de l'IA générative, le groupe compte déjà plus de 60 cas d'usage en production et plus de 5000 collaborateurs formés, consolidant ainsi son rôle de référence mondiale dans l'intégration de l'IA au service de la transition énergétique.

Valeurs associées

REPSOL
14,5250 EUR Sibe 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank