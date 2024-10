Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Repsol: bénéfice net de 1,792 MdsE en baisse de 36% information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Repsol a affiché un bénéfice net de 1,792 milliard d'euros au cours des neuf premiers mois de 2024, soit 36 % de moins qu'à la même période de l'année précédente.



Le bénéfice ajusté, qui mesure spécifiquement la performance des activités, a chuté de 30 % à 2,684 milliards d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année.



Au troisième trimestre, le bénéfice net s'est élevé à 166 millions d'euros, soit une baisse de 75 % par rapport au trimestre précédent et de 88 % par rapport au troisième trimestre 2023.



La société a annoncé la distribution d'un dividende en numéraire de 0,475 E brut par action en janvier 2025. En outre, Repsol a mis en place un programme de rachat d'actions pour respecter son engagement de racheter 60 millions d'actions cette année.



' Nous franchissons des étapes importantes dans la mise en oeuvre de nos objectifs stratégiques, visant une transition énergétique rentable et juste. Nous défendons fermement que nos activités industrielles et énergétiques sont des moteurs de richesse, d'emploi et de prospérité qui méritent un soutien institutionnel' a déclaré Josu Jon Imaz, président-directeur général de Repsol.





