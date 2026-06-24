Reprise prudente à Wall Street

Dans le rouge hier, les indices américains se reprennent et après 1h30 de cotations, le Dow Jones avance de 0,58%, le Nasdaq 100 gagne 0,63% à l'instar du S&P 500.

Les indices ne font toutefois pas preuve d'un excès d'optimisme dans l'attente de la très attendue publication de Micron Technology ce soir après la fermeture de la place new-yorkaise. La société qui conçoit, fabrique et commercialise des semi-conducteurs publiera ses comptes du troisième trimestre 2026. Ils seront particulièrement surveillés dans un contexte de méfiance vis-à-vis du secteur des valeurs technologiques. A la clôture mardi soir, le titre Micron affichait un repli de 13,18% et il s'affiche actuellement en léger repli de 0,19%.

Si la publication venait à décevoir alors que les attentes sont particulièrement élevées, les valeurs technologiques américaines pourraient être confrontées à de nouvelles turbulences.

Dans l'actualité géopolitique, Donald Trump a publié un long message sur son réseau social concernant de potentiels droits de passage dans le détroit d'Ormuz et aussi sur les avoirs gelés de la République islamique : " L'Iran a informé les États-Unis que, malgré les affirmations contraires des Fake News qui cherchent à semer la zizanie, il n'y a "AUCUN PÉAGE, AUCUN FRAIS D'ASSURANCE, ET AUCUN AUTRE FRAIS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RECHERCHÉ OU REÇU PAR L'IRAN SUR LES NAVIRES TRAVERSANT LE DÉTROIT D'ORMUZ. Si cette information s'avère fausse, les négociations prendront fin, immédiatement ! De plus, aucun argent n'a été donné à l'Iran, ni débloqué de leurs fonds en leur faveur, par les États-Unis. Nous allons débloquer une partie de leur argent, qui est totalement contrôlé par nous, pour nos agriculteurs et nos éleveurs, afin d'acheter du maïs, du blé, du soja et bien plus encore. L'Iran a un besoin désespéré de nourriture, et nous l'achèterons pour eux exclusivement auprès des États-Unis".

Matières premières, devises et statistiques

Du côté des matières premières, le prix de l'once d'or s'affiche actuellement en repli de 2,13%, à 4 012,02 dollars. Plus tôt dans la journée, elle a même touché un plus bas à 3 965,66 dollars, soit sa première incursion sous les 4 000 dollars depuis la fin du mois de novembre 2025.

Un niveau inédit depuis quelques mois a également été observé pour le Brent de la mer du Nord. Le prix du baril est sous les 75 dollars (-4,09%, à 73,64 dollars) pour la première fois depuis le début du conflit au Moyen-Orient (au tout début du mois de mars). De son côté, le WTI à New York s'affiche en baisse de 3,83%, à 69,86 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,33%) et se négocie contre 1,1340 dollar, au plus bas depuis mars 2025.

En ce qui concerne les indicateurs, aux Etats-Unis, le nombre de permis de construire attribué a reculé plus fortement qu'attendu. Prévus en baisse de 0,7%, les permis de construire ont finalement décliné de 0,9% en mai, après une hausse de 4,4% en avril.

En parallèle, les ventes de logements neufs, toujours au pays de l'Oncle Sam, ont également été décevantes. Elles ont chuté de 7,3%, toujours au mois de mai, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 2,9% après une baisse de 5,7% en avril.

Dans l'actualité des valeurs

FedEx est en net repli (-0,59%) au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe de messagerie a dévoilé une marge opérationnelle de 7,7% au quatrième trimestre, contre 8,4% un an plus tôt.

Lockheed Martin (-2,03%) a mis en avant une solution de frappe à longue portée conçue pour réduire les coûts tout en améliorant les performances et la capacité de production.

Alphabet ( 1,85%), la maison mère de Google, intégrera l'indice Dow Jones à partir de la séance du lundi 29 juin, en remplacement de Verizon.