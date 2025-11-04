 Aller au contenu principal
Reprise des opérations à l'aéroport de Washington après une alerte à la bombe
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 21:18

(Mise à jour des déclarations de United et du FBI; dernières informations sur les retards des vols) par David Shepardson

Les opérations ont repris à l'aéroport national Reagan Washington mardi après une brève interruption due à une alerte à la bombe contre un avion de United Airlines UAL.O .

Le FBI a déclaré qu'il avait répondu au rapport et n'avait rien trouvé de dangereux.

L'administration fédérale de l'aviation américaine a indiqué que les opérations ont repris vers 13 heures (heure de l'Est) après un arrêt au sol à l'aéroport qui a duré environ une heure.

United a déclaré que le vol 512 - un Boeing 737 MAX 8 avec 95 passagers et membres d'équipage qui avait décollé de Houston - avait atterri sans incident.

Après le débarquement des passagers, l'avion a été éloigné du terminal pendant que les autorités enquêtaient.

Plus de 300 vols, soit 37 % du trafic, ont été retardés à l'aéroport Reagan, selon FlightAware, un site de suivi des vols. Le mois dernier, les États-Unis ont connu d'importants retards de vols en raison de la fermeture du gouvernement et des absences des contrôleurs aériens.

L'aéroport Reagan est situé à seulement huit kilomètres de la Maison Blanche et du Capitole, et la FAA impose des restrictions de sécurité particulières autour de l'espace aérien.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
90,9700 USD NASDAQ -5,35%
