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Report du rapport de Baker Hughes du 10 juillet sur le nombre d'installations de forage pétrolières et gazières en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 19:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Le rapport de la société américaine de services énergétiques Baker Hughes BKR.O sur le nombre d'installations de forage pétrolières et gazières en Amérique du Nord, dont la publication était prévue le 10 juillet, a été reporté.

Les responsables de l'entreprise n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter les raisons de ce report.

Ce rapport très suivi, que le secteur de l' énergie utilise comme indicateur avancé de la production future de pétrole et de gaz, est généralement publié sur le site web et l'application de Baker Hughes vers 13h EDT (17h GMT) tous les vendredis.

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