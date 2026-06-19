Report de la date d’exigibilité des avances en compte courant d’actionnaire conclues avec Guerbet le 1er octobre 2024 et le 7 février 2025, et conclusion d’une nouvelle convention d’avance en compte courant d’actionnaire d’un montant de 2 millions d’euros

Montpellier, 19 juin 2026, 17h45. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français des solutions d’imagerie médicale enrichies par l’IA facilitant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique, annonce avoir conclu avec Guerbet, le 19 juin 2026, un deuxième avenant à la convention d’avance en compte courant d’actionnaire du 1er octobre 2024 d’un montant de 2,4 millions d’euros (l’ « Avance n°1 ») et un avenant à la convention d’avance en compte courant d’actionnaire du 7 février 2025 d’un montant de 5,6 millions d’euros (l’ « Avance n°2 »), afin de reporter la date d’exigibilité de l’Avance n°1 et de l’Avance n°2 du 30 juin 2026 au 30 juin 2027.