Réponse mesurée des cours du pétrole au raid américain sur l'Iran

(AOF) - Les cours du pétrole progressent d'un peu moins de 1% en début d'après-midi, les spécialistes jugeant peu probable une fermeture du détroit d'Ormuz par Téhéran. Après être brièvement passé au-dessus des 79 dollars tôt ce matin, le cours du baril de Brent gagne 0,52% à 77,41 dollars. Objet de menaces de fermeture par le gouvernement iranien en représailles aux bombardements américains, ce détroit est stratégique car il voit passer 20% des hydrocarbures mondiaux.

" L'hypothèse qui domine est que l'Iran ne cherchera pas à déstabiliser le marché pétrolier de manière dramatique " en raison " du besoin presque vital de l'Iran des ressources financières qui proviennent de ses exportations pétrolières ", explique LBPAM.

Pour sa part Goldman Sachs envisage deux types de scénarios de perturbation de l'approvisionnement en pétrole : une réduction de l'offre iranienne uniquement et une perturbation plus large de la production ou de l'acheminement du pétrole dans la région. Dans le premier scénario, la banque américaine anticipe un pic à 90 dollars pour le baril de Brent à la suite de la baisse de 1,75 million de barils par jour de l'offre iranienne. Dans le second, qui verrait les flux de pétrole passant via le détroit d'Ormuz chuter de 50 % pendant un mois et rester en baisse de 10 % pendant 11 mois supplémentaires, le pétrole de la Mer du Nord pourrait brièvement atteindre 110 dollars.