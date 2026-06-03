Réponse de la Deutsche Bank à JPMorgan en Allemagne dans la bataille pour les clients particuliers : « Nous ne nous alignons jamais »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur financier de la Deutsche Bank DBKGn.DE a déclaré mercredi que la banque allemande ne suivrait pas les offres promotionnelles « agressives » utilisées par ses concurrents pour attirer de nouveaux clients, se montrant confiant quant à sa capacité à résister à une concurrence de plus en plus vive alors que la banque américaine JPMorgan JPM.N étend ses activités dans la plus grande économie européenne.

* Raja Akram, directeur financier de la Deutsche Bank, a déclaré lors d'une conférence financière que la concurrence n'avait rien de nouveau, même si les noms avaient changé.

* Le mois dernier, JPMorgan a lancé sa banque de détail numérique Chase en Allemagne, proposant un taux de 4% sur les dépôts des nouveaux clients pendant quatre mois.

* « Ce qui se passe, c'est qu'ils lancent des promotions très agressives, auxquelles, soit dit en passant, nous ne nous alignons jamais », a déclaré M. Akram, sans citer JPMorgan nommément.

* La marque Postbank de la Deutsche Bank a toutefois réagi en proposant un taux promotionnel de 3,2% aux nouveaux clients sur leurs dépôts pendant une période de six mois, tandis que la marque Norisbank, plus petite, offre un taux de 4% et une prime unique pour ceux qui changent de banque.

* « Nous ne cherchons pas à attirer de tout nouveaux clients pour augmenter nos dépôts. Nous avons déjà mis en place un système de captation. Ils ont déjà une relation avec nous », a déclaré M. Akram.

* L'Allemagne est l'un des marchés bancaires les plus compétitifs d'Europe, les prêteurs se disputant une population relativement aisée et nombreuse.

* « La question serait de savoir qui est le plus susceptible de perdre des dépôts si une grande banque américaine venait à s’implanter? S’agirait-il de la Deutsche Bank, qui est une banque traditionnelle axée sur la relation client et proposant une gamme de produits variée, ou d’une banque numérique proposant un seul produit, qui ne serait en réalité compétitive que sur les taux et qui, dès l’expiration de ces taux, perdrait ses dépôts? », a-t-il déclaré.